https://www.reservestock.jp/events/1128337?fbclid=IwY2xjawQJA9dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETI0eU9QUGJMWnFBcjlsQVNtc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHv1SXqe-H37z0wT1YlhRG_DzyNHKnCIDU4m4XnnNygfOqGEBlTZIu7L5fS1N_aem_vIgpCB4blrhTQZzko4rrNg

BCPコンサルティングを専門とする株式会社BCPJAPAN（大阪市中央区／代表取締役：山口泰信）は、一般社団法人 小さな冒険学舎と共催で、子どもたちに“予測不能な時代を生き抜く力”を育む講演会「塾では教えない『生き残る力』の育て方」を、2026年4月12日（日）に富山市にて開催いたします。オンラインでも同時配信を行い、全国から参加が可能です。詳細URL：https://www.reservestock.jp/events/1128337?fbclid=IwY2xjawQJA9dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETI0eU9QUGJMWnFBcjlsQVNtc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHv1SXqe-H37z0wT1YlhRG_DzyNHKnCIDU4m4XnnNygfOqGEBlTZIu7L5fS1N_aem_vIgpCB4blrhTQZzko4rrNgイベントのお申込に関するお問合せは下記公式LINEからお願いいたします。公式LINE｜https://lin.ee/oMj9fRg

■開催の背景

近年、日本各地で自然災害が頻発し、また社会環境も大きく変化する中で、「想定外」に対応する力の重要性が高まっています。これまでの教育は「知識を学ぶこと」「正解を導くこと」に重きが置かれてきましたが、これからの時代に求められるのは、予測不能な状況でも自ら考え、判断し、行動できる“生きる力”です。特に災害時においては、大人が常にそばにいるとは限りません。そのような状況の中で、子ども自身が自分の命を守る判断を下せるかどうかが、大きな分かれ道となります。本講演では、「守られる存在」から「自ら生き抜く存在」へと子どもたちを導く教育のあり方について、実践事例を交えながら解説します。

■講演内容

本講演では、以下のような内容を予定しています。・子どもに必要な「生き残る力」とは何か・災害時・緊急時に求められる判断力と行動力・家庭で実践できるレジリエンス教育・子どもの主体性・非認知能力の育て方・現場での実践事例と具体的な取り組み単なる知識提供ではなく、家庭や地域ですぐに活かせる実践的な内容をお届けします。

■こんな方におすすめ

・子どもの将来に不安を感じている保護者の方・防災教育・生きる力の教育に関心のある方・教育関係者・自治体関係者・子どもの主体性や非認知能力を育てたい方

■開催概要

イベント名：塾では教えない「生き残る力」の育て方開催日時：2026年4月12日（日）開催場所：富山県教育文化会館参加方法：会場参加／オンライン参加（同時配信）参加費：1500円定員：40名お申込URL：https://www.reservestock.jp/events/1128337?fbclid=IwY2xjawQJA9dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETI0eU9QUGJMWnFBcjlsQVNtc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHv1SXqe-H37z0wT1YlhRG_DzyNHKnCIDU4m4XnnNygfOqGEBlTZIu7L5fS1N_aem_vIgpCB4blrhTQZzko4rrNg主催：株式会社BCPJAPAN共催：一般社団法人 小さな冒険学舎

■今後の展望

株式会社BCPJAPANでは、これまで企業向けに提供してきたBCP（事業継続計画）支援の知見を活かし、今後は「家庭・教育分野」における“生き抜く力”の普及にも取り組んでまいります。災害大国・日本において、子どもたち一人ひとりが自らの命を守る力を持つ社会の実現を目指し、教育・地域・企業をつなぐ新たな取り組みを推進してまいります。

■ BCPJAPAN 代表取締役 山口 泰信 について

山口 泰信BCPJAPAN 代表取締役阪神淡路大震災にて約2,300名の避難者支援を経験し、その後防災や3SK(整理整頓清掃・危機管理)関連に31年間以上にわたり自治体・病院・ホテル・企業などの災害対応やBCP訓練を支援してきました。防災士としても活動し、避難所設営やBCP訓練など現場に基づいた指導を行っています。

■メディア関係者の皆様へ

本イベントの取材、および専門家への個別インタビューも受付可能です。オンライン取材対応可能。写真素材の提供についてもご相談ください。

■株式会社BCPJAPANについて

株式会社BCPJAPANは、中小企業向けのBCP（事業継続計画）の策定支援・研修・訓練の提供を行う民間支援会社です。災害や感染症、物流停止等の事業停止リスクに備え、防災だけではなく経営の文脈でBCPを実装する伴走支援を実施しています。社名：株式会社BCPJAPAN所在地：大阪市中央区内平野町1-2-9 グランドビル大手前304号代表者：代表取締役 山口 泰信事業内容：防災・BCP策定支援、DX・リスキリング研修、災害リスク診断URL：https://www.bcpjapan.jp/dx/各種SNSを通じて、今後も机上の空論ではなく、「実際にその場にいたらどうなるか」という視点で、現実的な防災・BCP情報を発信していきます！公式LINE｜BCP最新情報をキャッチhttps://lin.ee/oMj9fRgYoutubehttps://www.youtube.com/channel/UCMVQBNc9TUf_7y_5QQsklyw/?themeRefresh=1Xhttps://x.com/bosai_bcpInstagramhttps://www.instagram.com/bosai_bcp/Facebookhttps://www.facebook.com/bosai.bcp