2026年4月19日（日）、麗澤大学（千葉県柏市/学長:徳永澄憲）を会場に一般社団法人スポーツ・空手道コーチングカレッジ（SKCC）による「第1回設立記念フォーラム アスリートの主体性を育む―体罰・暴力・ハラスメントのないコーチング―」が開催されます。 当日は、元プロ車いすテニスプレーヤーで、本学卒業生・特任教授の国枝 慎吾氏・東京オリンピック空手競技男子組手日本監督の林晃氏、アジア選手権空手道競技チャンピオンの岩本衣美里氏をゲストスピーカーとしてお迎えします。 一般社団法人スポーツ・空手道コーチングカレッジ（以下：SKCC）は、麗澤大学 豊嶋健広名誉教授と井下佳織准教授が中心となり、2025年10月に設立された団体です。体罰・暴力・暴言に頼らず、アスリートの主体性と内発的動機づけを引き出すコーチングの普及を目的とし、指導者同士が学び合い、成長できる環境を広げていくことを目指しています。 近年、スポーツ指導の現場においては、体罰やハラスメントの問題が社会的に注目される一方、選手の主体性を尊重し、可能性を最大限に引き出す指導の重要性が高まっています。本フォーラムでは「アスリートの主体性を育む―体罰・暴力・ハラスメントのないコーチング―」をテーマに掲げ、スポーツの未来を見据えた議論を展開します。 当日は、元プロ車いすテニスプレーヤーであり本学卒業生・特任教授の国枝慎吾氏、東京オリンピック空手競技男子組手監督の林晃氏、アジア選手権空手道競技チャンピオンの岩本衣美里氏をお迎えし、特別対談を実施します。トップアスリートとしての経験と指導者としての実績を兼ね備えた登壇者が、それぞれの立場から「主体性を育む指導」について語り合い、これからの時代に求められるコーチングの本質に迫ります。 本フォーラムは、スポーツ・武道分野に携わる指導者のみならず、教育関係者、選手・保護者など、幅広い方々にとって有益な学びの機会となることを目指しています。現場での指導に悩みや課題を抱える方にとって、新たな視点や実践のヒントを得る場となることが期待されます。

【一般社団法人スポーツ・空手道コーチングカレッジ（SKCC） 「第1回設立記念フォーラム】

■開催日時：2026年4月19日（日） 15:00～17:00■開催場所：麗澤大学 校舎「さつき」 （〒277-8686 千葉県柏市光ヶ丘2-1-1）■参加費：一般会員・賛助会員 （会員）2000円（非会員）3000円 高校・大学生 （高校生）1000円（大学生）1500円 小・中学生 無料■参加方法：2026年4月10日（木）までに下記URLよりお申込みください https://qr.paps.jp/qr8pQ■主催：一般社団法人スポーツ・空手道コーチングカレッジ■共催：麗澤大学武道教学推進センター■後援：公益財団法人全日本空手道連盟、公益財団法人千葉県スポーツ協会、千葉県空手道連盟

【麗澤大学について】

麗澤大学は昭和10年、創立者の廣池千九郎（法学博士）が「道徳科学専攻塾」を現在のキャンパス（千葉県柏市光ヶ丘）に開塾したことから始まります。「知徳一体」という教育理念の下、心豊かな人間性を養い、国際社会に貢献できるグローバルリーダーの育成を目指し、教育改革を進めています。

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