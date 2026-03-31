芸能プロダクションアデッソ所属の若手俳優【鳴瀬こころ・秋庭琴乃】が出演する『iFace SPムービー』が現在公開中です。iFaceは、「あなたらしさに寄り添い、大切にする」をコンセプトに、多くのユーザーから支持を集めるブランド。本ムービーでは、その世界観を体現する存在として、アデッソより、鳴瀬こころ・秋庭琴乃の2名が起用されました。鳴瀬こころは、ナチュラルで透明感あふれる表情と繊細な感情表現で、“日常に寄り添う優しさ”を表現。一方、秋庭琴乃は、芯のある存在感と洗練された雰囲気で、“自分らしさを大切にする強さ”を印象的に演じています。それぞれ異なる個性を持つ2人が、iFaceの持つ「多様性」や「自己表現」というテーマと美しく融合し、見る人の共感を呼び起こす映像作品に仕上がりました。また、本作はスマートフォンという日常に欠かせないアイテムを通じて、“自分らしく生きること”の大切さをさりげなく伝える内容となっており、若年層を中心に幅広い層への訴求が期待されています。今後のさらなる活躍が期待される鳴瀬こころ・秋庭琴乃の2人に、ぜひご注目ください。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=IFV4pp77QkI

◆iFace 公式オンラインサイトhttps://jp.iface.com/

鳴瀬こころ

千葉県出身。モデル・俳優。ドラマ・CM・広告などで活躍中！！＜経歴＞TV：全力坂」TV：僕のあざとい元カノfromあざとくて何が悪いの？web：JTBオムニバスドラマ「飛び出せ！夏旅」妹役＜SNS＞〇instagram：https://www.instagram.com/coco.honu/〇HP：https://adessonet.co.jp/works/naruse-kokoro/

秋庭琴乃

山形県出身。俳優。映画・舞台・ドラマ・CMなどで活躍中！！＜経歴＞映画：『朝焼け』監督：桑田史功映画：つんく監修「中２映画プロジェクト」ヒロイン候補生として複数作品に出演舞台：「寝ても醒めないように」甲元真理子役（裁判官）＠千本桜ホールMV：Big Animal Theory『Brokn』WEB：つながるドラマ『キャンディ』＜SNS＞〇tiktok：https://www.tiktok.com/@chikuzenni_0325〇instagram：https://www.instagram.com/tttr_ktn/〇HP：https://adessonet.co.jp/works/akiba-kotono/

株式会社アデッソは、現在、「KIDS・FAMILYオーディション」を開催中

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「ENTAMA MOVIE STUDIO」多目的レンタルスタジオ

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