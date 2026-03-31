全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）では、若山富三郎が出演した映画を放送します。４月１日（水）は「シルクハットの大親分」、８日（水）は「シルクハットの大親分 ちょび髭の熊」、21日（火）は「博奕打ち　総長賭博」、22日（水）は「極道」、29日（水）「ごろつき部隊」をお届けします。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/wakayama-tomisaburo/

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１．若山富三郎特集

名優若山富三郎の出演作を放送。4月は、人気任侠映画「緋牡丹博徒」シリーズのスピンオフ作品「シルクハットの大親分」シリーズ2作をはじめ、鶴田浩二との共演作「博奕打ち　総長賭博」ほか、5作品を放送します。■番組HP：

4月1日（水）よる7時～映画「シルクハットの大親分」

【出演者】若山富三郎　伊吹吾郎　清川虹子　春川ますみ　富司純子（藤純子）　ほか【スタッフ】監督：鈴木則文　脚本：高田宏治

4月8日（水）よる7時～映画「シルクハットの大親分 ちょび髭の熊」　

【出演者】若山富三郎　伊吹吾郎　橘ますみ　富司純子（藤純子）　ほか【スタッフ】監督：鈴木則文　脚本：高田宏治

4月21日（火）よる7時～映画「博奕打ち　総長賭博」

【出演者】鶴田浩二　富司純子（藤純子）　桜町弘子　金子信雄　若山富三郎　ほか【スタッフ】監督：山下耕作　脚本：笠原和夫

4月22日（水）よる7時～映画「極道」

【出演者】若山富三郎　大木実　清川虹子　鶴田浩二　菅原文太　ほか【スタッフ】監督：山下耕作　脚本：鳥居元宏　松本功

4月29日（水）よる7時～映画「ごろつき部隊」

【出演者】若山富三郎　菅原文太　八名信夫　富司純子（藤純子）　ほか【スタッフ】監督：小沢茂弘　脚本：松本功　鳥居元宏

２．掲載時のお願い

作品紹介画像のトリミングは不可とします。【クレジット】：©東映　　※各作品共通

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