名優若山富三郎の若き時代を堪能「シルクハットの大親分」他、若山富三郎出演作特集 BS12 トゥエルビで全国無料放送
全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）では、若山富三郎が出演した映画を放送します。４月１日（水）は「シルクハットの大親分」、８日（水）は「シルクハットの大親分 ちょび髭の熊」、21日（火）は「博奕打ち 総長賭博」、22日（水）は「極道」、29日（水）「ごろつき部隊」をお届けします。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/wakayama-tomisaburo/
１．若山富三郎特集
名優若山富三郎の出演作を放送。4月は、人気任侠映画「緋牡丹博徒」シリーズのスピンオフ作品「シルクハットの大親分」シリーズ2作をはじめ、鶴田浩二との共演作「博奕打ち 総長賭博」ほか、5作品を放送します。■番組HP：
4月1日（水）よる7時～映画「シルクハットの大親分」
【出演者】若山富三郎 伊吹吾郎 清川虹子 春川ますみ 富司純子（藤純子） ほか【スタッフ】監督：鈴木則文 脚本：高田宏治
4月8日（水）よる7時～映画「シルクハットの大親分 ちょび髭の熊」
【出演者】若山富三郎 伊吹吾郎 橘ますみ 富司純子（藤純子） ほか【スタッフ】監督：鈴木則文 脚本：高田宏治
4月21日（火）よる7時～映画「博奕打ち 総長賭博」
【出演者】鶴田浩二 富司純子（藤純子） 桜町弘子 金子信雄 若山富三郎 ほか【スタッフ】監督：山下耕作 脚本：笠原和夫
4月22日（水）よる7時～映画「極道」
【出演者】若山富三郎 大木実 清川虹子 鶴田浩二 菅原文太 ほか【スタッフ】監督：山下耕作 脚本：鳥居元宏 松本功
4月29日（水）よる7時～映画「ごろつき部隊」
【出演者】若山富三郎 菅原文太 八名信夫 富司純子（藤純子） ほか【スタッフ】監督：小沢茂弘 脚本：松本功 鳥居元宏
２．掲載時のお願い
作品紹介画像のトリミングは不可とします。【クレジット】：©東映 ※各作品共通
■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。