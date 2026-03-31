『微睡に照らされるクラゲは、さざ波に溶けて』が2026年4月23日 (木) ～ 2026年4月26日 (日)に下北沢シアター711（東京都 世田谷区 北沢 1-45-15）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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俳優の太田雄路が初めて演出に挑戦し、キミノアトリエ主宰の鮫嶋樹が初めて脚本提供のみを務める今作。ジャンルや世代を超えた情熱溢れる俳優たちが集まり、サスペンスを軸に人の繋がりや在り方、家族の形をお届けします。「昭和生まれの演出」×「平成生まれの脚本」×「令和に上演」という三つの時代の化学反応をお楽しみ下さい。

あらすじ

出頭してきた1人のホームレス。彼の発した言葉に誰もが耳を疑う。「僕は、人を殺しました。」これは救いの物語。そう信じたい人間たちの物語。「人生って、荒波だよな」「人生って、さざ波だよ？」男にそう言い返した彼女は言葉を続ける。「私ね、波に溶けたい」その別れは、波のように大きく広がりやがて周りを巻き込んでいく。あの日、二人を照らした月は微睡で見た夢の中？取調室に響く声は誰の賛歌？崩れない愛と譲れない正義が交差するサスペンス。

公演概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=cn__eFgWKNU

『微睡に照らされるクラゲは、さざ波に溶けて』公演期間：2026年4月23日 (木) ～ 2026年4月26日 (日)会場：下北沢シアター711（東京都 世田谷区 北沢 1-45-15）■出演者海月…湯本貴大深美…大岩根綾奈水月…爽口穂夏槽 …池田明日香正義…後藤真一太陽…影山玲雄思郁…藤木晃太音音…なかがわあつこ泥斗…山形啓将雨露…山田梨佳金目…藤真千紘多郎…小山田雅貴草刈…太田雄路■スタッフ脚本：鮫島樹（キミノアトリエ）演出：太田雄路舞台監督：森脇洋平（FIP合同会社、さよなら人生）照明：福田源八音効・演出助手：中村猿人（劇想からまわりえっちゃん）ビジュアル撮影：髙橋髙橋たかしたかし（劇団YAKAN）ヘアメイク：村上琉菜/小山かりんフライヤー・HP作成：吉田爽香制作：村田優（株式会社 フォーエスエンターテイメント）プロデューサー：佐藤秀幸（フォーエスエンターテイメント）製作：株式会社フォーエスエンタテインメント■公演スケジュール4月23日（木）初日（19:00）24日（金）…公演2（14:00）、公演3（19:00）25日（土）…公演4（14:00）、公演5（19:00）26日（日）…公演6（13:00）、千秋楽（17:00）※開場は開演の30分前■チケット料金（税込）○S席：6,500円（税込）特典付き1.前方席確保（指定席）2.グループショット（振り分けられたチームによる集合写真。全7種から1枚選択可）3.オーディオコメンタリー（振り分けされたチームによる、チーム座談会音声メッセージカード。全7種から1枚選択可）○一般席（自由席） 4,500 円（税込）○当日席 5,500円（税込）※前売り券完売の場合、当⽇券はございません。

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