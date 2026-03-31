株式会社KIRA SHARE（所在地：東京都港区、代表：鈴木愛広）は、WEBサイトの全面リニューアルを行い、このたび2026年4月に新サイトが公開されることをご案内いたします。新サイトでは、目的のジュエリーにたどり着けるユーザビリティの向上や、ブランドコンテンツの拡充を実施いたしました。

WEBサイトリニューアルの背景

今回のリニューアルは、ユーザビリティの向上を最大の目的としています。お気に入りの国内外のブランドを気軽に身に着ける機会を提供できるように、目的のページに少ないクリック数で遷移できるようWEBサイト内の動線を見直したことにより、さらに使いやすく、快適なジュエリーライフをおくれるように設計をしました。更に新しいジュエリーとの出会いを実現できるように、新規ブランドコンテンツを設置しています。

新規コンテンツを一部抜粋してご紹介

【 商品検索機能の拡充 】このたびのリニューアルにより、お客様から多くのご要望をいただいておりました「リングサイズ指定検索」機能も新たに搭載いたしました。ご自身に合ったサイズの指輪を効率的に探せるだけでなく、サイズの小さいピンキーリングなども見つけやすくなり、これまで以上に幅広い選択肢の中からジュエリーをお楽しみいただけます。そして、新たに「モチーフ」検索機能を追加いたしました。リボンやハートなどのデザインモチーフから商品を検索できるようになり、より直感的な商品探索が可能となりました。従来の地金やアイテムカテゴリーなどの検索条件と組み合わせて絞り込むことができるため、お客様それぞれの理想に合ったデザインへ、よりスムーズにたどり着ける環境を実現しております。本リニューアルにより、お客様一人ひとりに寄り添った、より快適で充実したジュエリー体験を提供してまいります。

【 新設された国内ブランドコンテンツ 】KIRA SHAREでは、デザイン性・クオリティ・ブランドが持つストーリー性のすべてにこだわり、厳選したブランドジュエリーを取り揃え、皆さまにご紹介するコンテンツを新設しました。本サービスでは、ジュエリーをレンタルという形で実際に身につけ、その魅力を体感していただき、使用感やコーディネートとの相性を確かめることで「本当に気に入った一品」を見極めていただけます。さらに、レンタルを通じて購入を希望される場合は、各ブランドの公式サイトより直接ご購入いただくことが可能です。実際に試してから購入できる仕組みにより、お客様が心から納得できるジュエリーとの出会いを実現いたします。

【 会員ページ ～マイページ～ リニューアル 】マイページのデザインを刷新し、シンプルかつ視認性の高いレイアウトへと改善いたしました。あわせて、スマートフォンからの操作性も向上し、場所を問わず快適にご利用いただける環境を整えております。また、「お気に入り商品」「レンタル履歴」「契約プラン」「保有ポイント」などの主要情報を一画面で確認できる構成へと再設計し、必要な情報へスムーズにアクセスできる仕様といたしました。さらに、プランの休止・再開手続きなど各種お手続きの導線を見直し、操作ステップを簡略化することで、これまで以上に快適でストレスのない利用体験を実現しております。

「KIRA SHARE」サービス概要

サービス名：KIRA SHARE（キラシェア）サービス内容：定額制ジュエリーシェアリングサービス料金体系：ライトプラン：2,780円(税込)/月（商品金額合計5万円まで）カジュアルプラン：5,280円(税込)/月（商品金額合計10万円まで）スタンダードプラン：8,580円(税込)/月（商品金額合計30万円まで）プレミアムプラン：10,780円(税込)/月（商品金額合計50万円まで）エグゼクティブプラン：21,780円(税込)/月（商品金額合計100万円まで）特長：料金プラン内で自由にジュエリーを組み合わせてレンタル可能宝石専門家による検品を通過した本物のジュエリーのみを提供貴金属（金・プラチナなど）と天然石を使用した高品質ジュエリーカルティエ、ティファニーなど有名ハイブランドのジュエリーもレンタル可能レンタル後は気に入った商品は最大60%オフで購入可能※一部の商品は除く※2025年9月に会員数30,000人を達成

会社概要

企業名：株式会社KIRA SHARE所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂六丁目4番11号代表者：代表 鈴木 愛広事業内容：インターネットを利用した各種商品の販売及びECサイトの開設並びに運営宝飾品のリース、レンタル及び販売宝飾品の加工、製造、販売、デザイン及び卸業古物営業法に基づく古物商前各号に付帯する一切の業務公式 サイト：https://kira-share.jp/公式 Instagram：https://www.instagram.com/Kirashare_official/