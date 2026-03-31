TERAOKAの青果用AIスケール「SM-6000AI」がイオンスタイル津田沼 Southの食品売場へ導入されました











青果用AIスケール「SM-6000AI」

欧米などの一般的な青果の量り売りは、計量する商品を買物客自身が検索・選択する必要があり、選択ミスや操作の手間が、日本での普及の課題となっていました。TERAOKAの「SM-6000AI」は、最新のAI技術による画像診断を搭載。秤に商品を置くだけで内蔵カメラに映った商品を自動判別し、画面上に該当商品を表示します。買物客は自動で表示される商品を選択するだけで、会計用のバーコードを発行でき、ミスなくスムーズに量り売りが利用できます。バラの青果物を量り売りすることによって、個包装のプラスチック削減効果に加え、生産現場においては規格によって青果を選別することなく出荷できるというメリットがあります。TERAOKAは、AIスケールで青果物のセルフ計量を容易にし、量り売りを浸透させることで、生産現場での食品ロス削減を目指します。■店舗情報店舗名 ：イオンスタイル津田沼 South運営者 ：イオンリテール株式会社所在地 ：千葉県習志野市津田沼１−１０−３０営業時間：食品、ビューティ ８：００〜２４：００休日 ：年中無休※リリース配信時点の情報です。