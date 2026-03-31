｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば わさびマヨ醤油味｣ 4月13日、「同 大盛 わさびマヨ醤油味｣ 4月27日 新発売

一平ちゃん屈指の人気メニュー“わさびマヨ醤油味”が、大満足の大盛サイズを引き連れてやってきた!

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば わさびマヨ醤油味」を2026年4月13日(月)に、

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 わさびマヨ醤油味」を2026年4月27日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば わさびマヨ醤油味」を2026年4月13日(月)に、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 わさびマヨ醤油味」を2026年4月27日(月)に全国で新発売します。

わさびのツーンとした刺激がたまらない人気メニューに

今年は大盛サイズも登場!





「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただいています。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズは数多くのメニューを発売してきましたが、中でも高い人気を誇っているのが「明星 一平ちゃん夜店の焼そば わさびマヨ醤油味」です。「一平ちゃん夜店の焼そば」の代名詞である「からしマヨ」に通じるわさびのツーンとした刺激に加え、わさびの爽やかな辛みと醤油だれの相性の良さが支持を集めています。今回は長年ご好評いただいている品質はそのままに、パッケージもこれまでの雰囲気を踏襲しつつ、新たに「わさびの刺激がクセになる!」というコピーを加え、より味わいを想起しやすくしました。さらに今年は、通常サイズに加え、味わいはそのままにボリュームを増やした、大盛サイズ「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 わさびマヨ醤油味」も同時期に発売します。わさびマヨ醤油味ファンの方は、ぜひ大盛サイズもお試しください。

一平ちゃんの人気メニューを２つのサイズで楽しめる機会をお見逃しなく。

■商品特長

明星 一平ちゃん夜店の焼そば わさびマヨ醤油味

麺 : しっかりとした歯切れの良い麺。

たれ : 豚の旨みをベースに、わさび特有の風味と牛の味わいを加えた醤油だれ。

特製マヨ : わさびマヨ。

ふりかけ : わさびシーズニングパウダー、白ごま、わさび風味顆粒、きざみのり、あおさ。

具材 : キャベツ。

明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 わさびマヨ醤油味

麺 : 適度な弾力があり、食べ応えのある麺。

たれ : 豚の旨みをベースに、わさび特有の風味と牛の味わいを加えた醤油だれ。

特製マヨ : わさびマヨ。

ふりかけ : わさびシーズニングパウダー、わさび風味顆粒、白ごま、あおさ、きざみのり。

具材: キャベツ。

■商品概要