「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」2026年4月13日(月) 新発売

アジアの人気旨辛メニューが楽しめる「明星 Asian Hot」シリーズ第2弾

“真っ赤なスープ” にハマる、海鮮の旨み×唐辛子の辛さに沼る、韓国チャンポン!

「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」を2026年4月13日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」を、2026年4月13日(月) に全国で新発売します。

イカやタコなどの海鮮の旨みと、唐辛子の辛みが効いた真っ赤なスープ色鮮やかな4種の具材とノンフライめんで楽しむ韓国チャンポン







アジアの人気麺メニューを取りそろえ、辛さとトレンドを楽しめるシリーズ「Asian Hot (アジアンホット)」から、第2弾となる「韓国チャンポン」を発売します!

韓国チャンポンは、日本のチャンポンとは異なり、大量の唐辛子を使用した真っ赤なスープが特徴です。韓国式の中華料理として、韓国で古くから愛されるソウルフードであり、韓国ドラマなどでもたびたび登場することから、食べてみたいと思っていた方も多いのではないでしょうか。そんなトレンドの味である「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」は、チキンとポークをベースに、イカ・魚醤・蝦醤 (シャージャン) の海鮮の旨みと唐辛子の辛みを効かせ、貝やタコの風味、野菜を炒めたような香ばしさのある特製辛味調味油で仕上げるスープに、キャベツ・イカ・カニカマ・キクラゲという彩りのよい4種の具材を使用しています。麺はスープによく合う明星独自のノンフライ麺です。

韓国のソウルフードでもありトレンドの味わいでもある、真っ赤なスープが特徴の「明星 Asian Hot 韓国チャンポン」をぜひお試しください。

■商品特長

麺 : もちもちとした食感で食べ応えのあるノンフライ麺。

スープ : チキンとポークをベースに、イカ、魚醤、蝦醤の海鮮の旨み、唐辛子の辛みが効いた真っ赤なスープ。

別添 : 貝やタコの風味、野菜を炒めたような香ばしさのある「特製辛味調味油」。

具材 : キャベツ、イカ、カニカマ、キクラゲ。

■商品概要