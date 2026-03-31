カスタマイズとサステナブル繊維の変革を背景に、デジタルテキスタイル印刷市場が2033年までに117億4,000万米ドルへと急拡大

カスタマイズとサステナブル繊維の変革を背景に、デジタルテキスタイル印刷市場が2033年までに117億4,000万米ドルへと急拡大