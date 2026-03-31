ふわりと癒しを与えてくれる可愛さで大人気！『ポメラニアンもち』の コインシリンダーが新登場！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がエージェント提携をしているクリエイター「mal」が描く人気キャラクター『ポメラニアンもち』。この度、ウルトラニュープランニング株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：西田純平）より新しいカプセルトイ商品が新登場！2026年3月31日（火）より順次展開されます。
■コインシリンダー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345149/images/bodyimage1】
赤ちゃんポメラニアンもち達が可愛いコインシリンダーは、全4種！100円玉が最大20枚入ります。
ふんわりパステルカラーのカラーボールチェーンつき！バッグなどに付けて、いろんな場所へ連れて行ってくださいね♪
＜商品詳細＞
【商品名】：ポメラニアンもち コインシリンダー
【種類】：全4種
【時期】：2026年3月31日（火）～順次入荷予定
＜販売店舗一覧＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345149/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345149/images/bodyimage3】
※商品が入っている可能性が高いお店一覧です。導入がない可能性もございますので、あらかじめご了承くださいませ。
■「ポメラニアンもち」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345149/images/bodyimage4】
犬とおもちと人のあいだのいきもの。書籍『もちはポメラニアン』（星海社）を出版し、
コラボカフェや個展を開催するなど実績多数！プライズ化、カプセルトイ化の実績あり！
X(旧Twitter)： https://x.com/PomeranianMochi
Instagram： https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 井上
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp
配信元企業：エイノバ株式会社
■コインシリンダー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345149/images/bodyimage1】
赤ちゃんポメラニアンもち達が可愛いコインシリンダーは、全4種！100円玉が最大20枚入ります。
ふんわりパステルカラーのカラーボールチェーンつき！バッグなどに付けて、いろんな場所へ連れて行ってくださいね♪
＜商品詳細＞
【商品名】：ポメラニアンもち コインシリンダー
【種類】：全4種
【時期】：2026年3月31日（火）～順次入荷予定
＜販売店舗一覧＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345149/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345149/images/bodyimage3】
※商品が入っている可能性が高いお店一覧です。導入がない可能性もございますので、あらかじめご了承くださいませ。
■「ポメラニアンもち」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345149/images/bodyimage4】
犬とおもちと人のあいだのいきもの。書籍『もちはポメラニアン』（星海社）を出版し、
コラボカフェや個展を開催するなど実績多数！プライズ化、カプセルトイ化の実績あり！
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Instagram： https://www.instagram.com/pomeranianmochi_official/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
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エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
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