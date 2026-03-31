株式会社紅乙女酒造が造る＜紅乙女酒造の蔵に眠る限定酒＞「紅乙女 LIMITED EDITION」シリーズ第八弾「紅乙女LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツPROTOTYPE01」発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345591/images/bodyimage1】
ごま焼酎の製造販売を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社 : 福岡県久留米市 取締役社長 : 鈴木利明）は、2026年3月27日（金）より「紅乙女 LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツPROTOTYPE0 1」を500本限定にて新発売いたしました。
シリーズ第八弾は、ごま焼酎に黒ごまを浸漬させフランス製のシャラント式アランビックにて蒸留。
ごまの香りが特徴的なこのスピリッツを Canton 社製のアメリカンオーク新樽（4年間自然乾燥させた木材を使用）にて 4カ月間熟成させました。ごまスピリッツを樽熟成させた未来に向かう1本。
本製品は紅乙女酒造の次なる可能性を探るために1樽だけ製品化したプロトタイプです。
焙煎ごまの香ばしさ、ナッツやチョコレートを思わせるニュアンス、そして樽熟成由来の甘い香りが特徴。
この1本は終着点ではなく、進化の途中。未来に向けた挑戦と創造性をぜひ味わってください。
＜商品概要＞
品目：スピリッツ
商品名： 紅乙女 LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツ PRPTOTYPE 01
アルコール分：40度
内容量：500ml
原材料名：単式蒸留焼酎（国内製造）、ごま
JAN コード：4985159950290
入数：6本
小売価格（税抜）：2,800円
＜蔵出し日＞
2026年3月27日（金）
500本限定
＜紅乙女LIMITED EDITION とは＞
紅乙女酒造の蔵に眠る限定酒「紅乙女 LIMITED EDITION」シリーズ。
原料や製造方法、ブレンドなど、これまでにない仕込みにチャレンジする製品開発過程で生まれたお酒の中でも、独自の魅力や味わいが光るものを数量限定で製品化しています。
【販売店舗】
・紅乙女 耳納蒸留所 売店・紅乙女酒造オンラインショップ・一部販売店様
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
URL :https://beniotome.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-3939
FAX : 0943-73-0187
E-Mail：minou@beniotome.co.jp/
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
ごま焼酎の製造販売を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社 : 福岡県久留米市 取締役社長 : 鈴木利明）は、2026年3月27日（金）より「紅乙女 LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツPROTOTYPE0 1」を500本限定にて新発売いたしました。
シリーズ第八弾は、ごま焼酎に黒ごまを浸漬させフランス製のシャラント式アランビックにて蒸留。
ごまの香りが特徴的なこのスピリッツを Canton 社製のアメリカンオーク新樽（4年間自然乾燥させた木材を使用）にて 4カ月間熟成させました。ごまスピリッツを樽熟成させた未来に向かう1本。
本製品は紅乙女酒造の次なる可能性を探るために1樽だけ製品化したプロトタイプです。
焙煎ごまの香ばしさ、ナッツやチョコレートを思わせるニュアンス、そして樽熟成由来の甘い香りが特徴。
この1本は終着点ではなく、進化の途中。未来に向けた挑戦と創造性をぜひ味わってください。
＜商品概要＞
品目：スピリッツ
商品名： 紅乙女 LIMITED EDITION 樽熟成ごまスピリッツ PRPTOTYPE 01
アルコール分：40度
内容量：500ml
原材料名：単式蒸留焼酎（国内製造）、ごま
JAN コード：4985159950290
入数：6本
小売価格（税抜）：2,800円
＜蔵出し日＞
2026年3月27日（金）
500本限定
＜紅乙女LIMITED EDITION とは＞
紅乙女酒造の蔵に眠る限定酒「紅乙女 LIMITED EDITION」シリーズ。
原料や製造方法、ブレンドなど、これまでにない仕込みにチャレンジする製品開発過程で生まれたお酒の中でも、独自の魅力や味わいが光るものを数量限定で製品化しています。
【販売店舗】
・紅乙女 耳納蒸留所 売店・紅乙女酒造オンラインショップ・一部販売店様
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
URL :https://beniotome.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-3939
FAX : 0943-73-0187
E-Mail：minou@beniotome.co.jp/
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
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