倉庫用スタッカークレーンの世界市場2026年、グローバル市場規模（単柱式スタッカークレーン、双柱式スタッカークレーン）・分析レポートを発表
2026年3月31日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「倉庫用スタッカークレーンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、倉庫用スタッカークレーンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、倉庫用スタッカークレーン市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は3億1200万ドルと評価されており、2031年には5億7600万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は9.3%であり、比較的高い成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
倉庫用スタッカークレーンは、倉庫内で荷物の保管、搬送、入出庫を自動化するための重要な設備です。高密度保管を実現しながら、保管効率と作業速度を高める役割を担います。特に自動倉庫や高度な物流施設においては、限られた空間を有効活用しつつ、人的作業の削減や処理能力の向上を可能にする装置として重要性が高まっています。そのため、物流効率化と省人化を支える中核設備として位置づけられています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と変化を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争の状況、需給動向、需要変化をもたらす主要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場を体系的に把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、倉庫用スタッカークレーン市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は設備投資、製品戦略、販売拡大、地域展開に関する判断をより的確に行うことができます。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてTidfore、FLSmidth、Dalian Huarui、Dalian SDA Heavy Industries、Metso Outotec、Changzhong Machinery、Thyssenkrupp、Nantong Rainbow Heavy Machineries、MITSUI MIIKE MACHINERY、TAKRAF GmbHなどを取り上げています。さらに、NHI、Bruks Siwertell、ANDRITZ、NRW Civil & Mining、Wuxi Zhongjiも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。こうした比較により、市場における各社の位置づけや競争力の違いが明確になります。
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市場セグメント分析
市場は種類別に単柱式スタッカークレーンと双柱式スタッカークレーンに分類されています。単柱式は比較的柔軟な運用や省スペース性に強みを持つ一方、双柱式はより高い安定性や大型荷重への対応力を持つと考えられます。また、用途別では大規模倉庫向けと中小規模倉庫向けに分かれています。このような細分化により、倉庫規模や運用条件に応じた需要特性を把握しやすくなっており、企業が有望な細分市場を見極めるうえで有効です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「倉庫用スタッカークレーンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、倉庫用スタッカークレーンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、倉庫用スタッカークレーン市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は3億1200万ドルと評価されており、2031年には5億7600万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は9.3%であり、比較的高い成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
倉庫用スタッカークレーンは、倉庫内で荷物の保管、搬送、入出庫を自動化するための重要な設備です。高密度保管を実現しながら、保管効率と作業速度を高める役割を担います。特に自動倉庫や高度な物流施設においては、限られた空間を有効活用しつつ、人的作業の削減や処理能力の向上を可能にする装置として重要性が高まっています。そのため、物流効率化と省人化を支える中核設備として位置づけられています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と変化を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争の状況、需給動向、需要変化をもたらす主要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場を体系的に把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、倉庫用スタッカークレーン市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は設備投資、製品戦略、販売拡大、地域展開に関する判断をより的確に行うことができます。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてTidfore、FLSmidth、Dalian Huarui、Dalian SDA Heavy Industries、Metso Outotec、Changzhong Machinery、Thyssenkrupp、Nantong Rainbow Heavy Machineries、MITSUI MIIKE MACHINERY、TAKRAF GmbHなどを取り上げています。さらに、NHI、Bruks Siwertell、ANDRITZ、NRW Civil & Mining、Wuxi Zhongjiも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。こうした比較により、市場における各社の位置づけや競争力の違いが明確になります。
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市場セグメント分析
市場は種類別に単柱式スタッカークレーンと双柱式スタッカークレーンに分類されています。単柱式は比較的柔軟な運用や省スペース性に強みを持つ一方、双柱式はより高い安定性や大型荷重への対応力を持つと考えられます。また、用途別では大規模倉庫向けと中小規模倉庫向けに分かれています。このような細分化により、倉庫規模や運用条件に応じた需要特性を把握しやすくなっており、企業が有望な細分市場を見極めるうえで有効です。