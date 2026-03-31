『城とドラゴン』で3月31日(火)19:00より新ガールキャラ“ゴーストガール(CV:鈴木杏奈)”登場！ガールシリーズ初の中型迎撃キャラ！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、新キャラ“ゴーストガール”が3月31日(火)19:00よりゲーム内に登場することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345576/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
3月31日(火)19:00、大人気の「ガールシリーズ」より“中型”キャラとしては初の迎撃タイプとなる新キャラ“ゴーストガール (CV: 鈴木杏奈) ”がアバたまに登場！スキル「ゴーストチャン！」発動で、範囲内の敵のスキル発動率を減少させます。登場を記念し、「アバたまチケット」などがもらえる「ログインボーナス」や、クリアすると「限定の武器お着替え」や「BGM」、「専用ガチドラメダル」などがもらえる「キャラミッション」を開催！イベントに参加して新キャラクターの登場をお祝いしましょう！
『城ドラ』公式サイトでは「ゴーストガール」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/gsg/
「アバたま」に新キャラ“ゴーストガール”が登場！
「アバたま」に新キャラ“ゴーストガール”が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「桃の気持ち」「影の気持ち」「豪華な気持ち」「白の気持ち」「黒の気持ち」の順でお着替えが手に入り、キャラの能力がわずかに上昇します。
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345576/images/bodyimage2】
「ゴーストガール登場ログインボーナス」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345576/images/bodyimage3】
ゲームにログインすると、「ホロミのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる特別なログインボーナスを開催いたします。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年3月31日(火)19:00 ～ 4月30日(木)18:59
■配布アイテム
1日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
5日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
8日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
9日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個
12日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
13日目：友トレ玉満タン回復 5個
14日目：友トレ玉満タン回復 5個
15日目：友トレ玉満タン回復 5個
16日目：友トレ玉満タン回復 5個
■アイテム総数
ホロミのアバたまチケット 5枚、友トレ玉満タン回復 30個、無料ごはん中盛り券 2枚、
ごはん中盛り待ち時間リセット 2個、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚、
1人用友トレパス（上）2枚、協力用友トレパス（上）2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345576/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
3月31日(火)19:00、大人気の「ガールシリーズ」より“中型”キャラとしては初の迎撃タイプとなる新キャラ“ゴーストガール (CV: 鈴木杏奈) ”がアバたまに登場！スキル「ゴーストチャン！」発動で、範囲内の敵のスキル発動率を減少させます。登場を記念し、「アバたまチケット」などがもらえる「ログインボーナス」や、クリアすると「限定の武器お着替え」や「BGM」、「専用ガチドラメダル」などがもらえる「キャラミッション」を開催！イベントに参加して新キャラクターの登場をお祝いしましょう！
『城ドラ』公式サイトでは「ゴーストガール」の性能などを詳しくご紹介！
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/notice/gsg/
「アバたま」に新キャラ“ゴーストガール”が登場！
「アバたま」に新キャラ“ゴーストガール”が登場！初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「桃の気持ち」「影の気持ち」「豪華な気持ち」「白の気持ち」「黒の気持ち」の順でお着替えが手に入り、キャラの能力がわずかに上昇します。
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345576/images/bodyimage2】
「ゴーストガール登場ログインボーナス」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345576/images/bodyimage3】
ゲームにログインすると、「ホロミのアバたまチケット」最大5枚やゲーム内アイテムなどがもらえる特別なログインボーナスを開催いたします。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
【開催期間】2026年3月31日(火)19:00 ～ 4月30日(木)18:59
■配布アイテム
1日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
2日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
4日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
5日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
8日目：1人用友トレパス（上） 1枚、協力用友トレパス（上） 1枚
9日目：ホロミのアバたまチケット 1枚
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
11日目：友トレ玉満タン回復 5個
12日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
13日目：友トレ玉満タン回復 5個
14日目：友トレ玉満タン回復 5個
15日目：友トレ玉満タン回復 5個
16日目：友トレ玉満タン回復 5個
■アイテム総数
ホロミのアバたまチケット 5枚、友トレ玉満タン回復 30個、無料ごはん中盛り券 2枚、
ごはん中盛り待ち時間リセット 2個、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚、
1人用友トレパス（上）2枚、協力用友トレパス（上）2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます