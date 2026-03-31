『城とドラゴン』で3月31日(火)19:00より新ガールキャラ“ゴーストガール(CV:鈴木杏奈)”登場！ガールシリーズ初の中型迎撃キャラ！

『城とドラゴン』で3月31日(火)19:00より新ガールキャラ“ゴーストガール(CV:鈴木杏奈)”登場！ガールシリーズ初の中型迎撃キャラ！