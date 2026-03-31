熟年離婚したい人の8割以上が「夫婦での夜の生活が“ない”」--「満足度・家庭内役割分担・親密性」からみる熟年離婚したい人／したくない人の夫婦関係の違い｜熟年離婚に関する意識調査（第3報）

熟年離婚したい人の8割以上が「夫婦での夜の生活が“ない”」--「満足度・家庭内役割分担・親密性」からみる熟年離婚したい人／したくない人の夫婦関係の違い｜熟年離婚に関する意識調査（第3報）