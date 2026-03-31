熟年離婚したい人の8割以上が「夫婦での夜の生活が“ない”」--「満足度・家庭内役割分担・親密性」からみる熟年離婚したい人／したくない人の夫婦関係の違い｜熟年離婚に関する意識調査（第3報）
2,000人のアンケートからみた熟年離婚に関する意識の全体像
既婚者マッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区 https://raisondetre-inc.co.jp）は、2026年2月にインターネット上で一般の40代～50代既婚者男女2,000人を対象に「熟年離婚」に関する意識調査を行いました。今回はその第3報を紹介します！
熟年離婚は同居期間20年以上の夫婦の離婚を指しますが、第1報では、4人に1人以上の既婚者が「熟年離婚するかもしれない」と回答したことで心理的ハードルは下がりつつあることが判明しました。第2報では、結婚10年以上の既婚者の約19％が「熟年離婚したいと思う」と回答し、婚姻期間の積み重ねが熟年離婚に対する心理的ハードルとして作用しつつもやや多いと捉えられる結果となりました。
第3報も、第2報と同様に「結婚して10年以上」の人を対象にした調査で、テーマは「熟年離婚を希望“する人”／“しない人”の夫婦関係の違い」です。第1報の回答者2,000人のうち「結婚して10年以上」と回答した人の中から無作為に720人を抽出し、「妻・夫に対する満足度」「家庭内での役割分担」「夜の生活」を尋ね、夫婦関係の違いを調査しました。
＜結果のポイント＞
・ 「配偶者に対する満足度」が熟年離婚を望む意向に直結している可能性が高い
→ 熟年離婚したい人は低評価（満足度1～3点）の回答した人が半数以上を占め、
熟年離婚したくない人は高評価（満足度8～10点）の回答した人が約6割近くとなり、一定の相関が見られた
・ 男女で家庭内役割分担の受け止め方に認識の”ギャップ”がみられた
→ 男女で逆の回答となったことから分担に対する認識に差があることが示唆される
「男性は分担しているが多く（45％）、女性は分担していないが多い（約46％）」
・ 家庭内役割分担と熟年離婚を望む意向とは強く関係していることが示唆される
→ 熟年離婚したい人は「分担はしていない」が最多で約48％、離婚したくない人は「分担はしている」が最多で約42％
・ 女性は家庭内役割がワンオペの状態にある場合、熟年離婚を望む傾向が強い？！
→ 女性の回答割合は、分担している＝離婚したい人9.9%：したくない人39.1%、
分担していない＝離婚したい人65.4%：したくない人39.8%となり、
分担かどうかによる熟年離婚を望む意向に大きな差が見られる
・ 熟年離婚したい人／したくない人では、夜の生活の親密性での夫婦関係にも違いがある
→ 熟年離婚したくない人の約37％が「夫婦での夜の生活が”ある”」一方で、
熟年離婚したい人の約83％が「夫婦での夜の生活が”ない”」
＜調査概要＞
調査タイトル：熟年離婚に関する意識調査（第3報）
調査期間 ：2026年3月2日～2026年3月3日
調査対象者 ：40～59歳の結婚して10年以上の男女720人（男性360人、女性360人）
※第1報の回答者2,000人のうち「結婚して10年以上」と回答した人の中から無作為に720人を抽出。
調査方法 ：インターネット調査（セルフ型アンケートツール「Freeasy」を利用）
エリア ：全国
調査機関 ：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
本報告の発表日：2026年3月31日
＜調査対象者について＞
下表の通り男女、各年代とも均等なサンプルになっています。
男性（360人） 女性（360人）