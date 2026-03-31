AMBIENT八ヶ岳コテージ 4月1日「八ヶ岳高原リゾート」へ名称変更、より自然を楽しむリゾートへ

AMBIENT八ヶ岳コテージ（所在地：山梨県北杜市、支配人：手塚暁之、以下当リゾート）は、2026年4月1日（火）より施設名称を「八ヶ岳高原リゾート」へ変更し、八ヶ岳の自然をより満喫できる高原リゾートとして新たなスタートを迎えます。名称変更を機に、自然体験を中心としたアクティビティを拡充し、より充実した滞在体験をご提供するリゾートへと進化します。ゴールデンウィークには、芽吹きの季節を迎える八ヶ岳高原で自然を満喫できる多彩な新アクティビティをご用意いたします。これまで以上に、自然の中での滞在そのものを楽しむリゾートとして展開していきます。





■八ヶ岳の自然に囲まれて過ごす高原リゾート

ゴールデンウィークの八ヶ岳高原は、芽吹きの季節を迎え、日ごとに表情を変える新緑の中で滞在をお楽しみいただけます。標高1,100ｍの高原ならではの澄んだ空気とやわらかな陽光に包まれ、日中は森の散策やアクティビティで身体を動かし、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

森の中に点在するヴィラタイプのコテージは、白樺やカラマツに囲まれた環境にあり、周囲を気にせず過ごせるプライベート感のある滞在が魅力です。リビングと寝室を備えた広々とした空間で、家族や仲間とともに思い思いの時間を過ごすことができ、自然の中で過ごす滞在そのものが旅の楽しみとなります。フロント棟内の温泉大浴場も利用でき、日中のアクティビティを楽しんだ後は、温泉で身体を温めながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

■ゴールデンウィークを存分に楽しむ多彩なアクティビティが新登場

八ヶ岳高原を存分に楽しめる、ゴールデンウィークの滞在におすすめの新アクティビティが続々と登場します。森を散策しながら新緑の変化を感じたり、広大な敷地を巡るアクティビティで身体を動かしたり、夕暮れには炎を囲み、夜は澄んだ空気の中で星空を見上げるなど、時間帯ごとに異なる楽しみ方が広がります。

アウトドアで自然を満喫する時間と、屋内でゆったり過ごす時間を組み合わせながら、滞在そのものを楽しむ体験へと進化しています。自然の変化を感じながら、思い思いのスタイルで滞在をお楽しみください。

― ゴールデンウィークを楽しむ高原アクティビティ ―

花火広場withミニ縁日コーナー





フォレストガーデン中庭にて、夕食後のひとときを彩る夜の体験として花火広場をご用意します。手持ち花火を自由に楽しめる環境に加え、駄菓子取りや宝石すくい、スーパーボールすくいなどのミニ縁日も併設し、幅広い世代で気軽にお楽しみいただけます。

【場所】フォレストガーデン中庭

【期間】2026年4月1日（水）～2026年10月中旬

【時間】19:00～21:00

【料金】花火広場／無料（花火は売店にて販売）

縁日コーナー／各1回200円 （支払い方法はPayPayのみ）

【ご予約・お問い合わせ】予約不要

※手持ち花火のみ利用可能です。

※敷地内は原則火器使用禁止のため、花火広場以外での利用はご遠慮ください。

【自然探索】八ヶ岳高原の木を探してみよう！！





フロントロビーで配布する植物シートを手に、敷地内を自由に散策しながら木々を探す体験です。広大なリゾートエリアで、普段見過ごしがちな植物に目を向けることで、散策が発見のある時間へと変わります。見たことのない花や木との出会いが、自然への興味を深めるきっかけとなります。

【場所】当リゾート敷地内

【期間】2026年4月1日（水）～通年

【料金】無料

【ご予約・お問い合わせ】予約不要

セグウェイ（八ヶ岳アウトドア・アクティヴィティーズ）





インストラクターの案内のもと、ガーデンコースや林間コースを周遊します。出発前には乗り方のレクチャーがあり、初めての方でも安心して参加いただけます。歩くのとは異なる視点とスピード感で自然を体感できます。

【場所】八ヶ岳アウトドア・アクティヴィティーズ事務所前 集合（車で約20分）

【期間】2026年3月中旬～12月上旬（プログラムにより異なる）

【時間】9:00～16:00（受付時間）

【料金】7,000円

【ご予約・お問い合わせ】事前予約制（https://y-outdoor.com/segway/）

※対象年齢16歳以上（概ね70歳まで）

カヤック（八ヶ岳アウトドア・アクティヴィティーズ）





標高1,600ｍの高原の池で、鳥の声や風の音に包まれながら水上を進むカヤック体験です。揺られるように進む心地よさに加え、自然の中で季節のハーブティーを楽しむ非日常のひとときも魅力です。自然の音や空気を感じながらゆったりと過ごせます。

【場所】サンメドウズ清里スキー場 集合（車で約25分）

【期間】2026年5月～11月の平日

（ゴールデンウィーク・夏休み期間を除く）

【時間】14:00～15:30

【料金】大人6,000円、こども（4歳～小学生）4,000円

【ご予約・お問い合わせ】事前予約制（https://y-outdoor.com/m-kayak/ ）

※対象年齢4歳以上（身長85cm以上）

※小学生以下は保護者同乗が必要です。

－他にも八ヶ岳で楽しむアクティビティが盛りだくさん－

【完全屋内】八ヶ岳キッズパーク

3ｍを超える大型エアー遊具や工作体験、コスチューム、赤ちゃんスペースなど、開放的なホールで様々な楽しみ方をご用意しています。

【驚き体験】実験セット

手のひらプラネタリウムや紙せっけん作りなど、手軽に取り組めるキットを販売します。雨の日や室内での時間にもおすすめです。

【探索アイテム】オリジナルランタン作り

コテージの室内で手作りできるランタンキットを販売します。制作体験として楽しめるほか、完成後は散策や夕方の移動時にも活用可能です。自分だけのアイテムが滞在の思い出をより深めます。

【自然堪能】ヨガマットでリフレッシュ

八ヶ岳の自然の中で体を整える時間として、ヨガマットの貸し出しを行います。コテージ内やテラス、見晴らしの丘など、好みの場所で自由に利用可能です。

【探検セット】虫や植物満喫セット

虫取り網、ピンセット、虫かごをセットにした貸し出しアイテムです。昆虫採集や植物観察に活用でき、小さなお子様でも扱いやすく、自然に触れながら学びや発見につながります。

※料金はすべて税込です。

※画像はイメージです。

※天候等により内容が変更となる場合があります。

※各アクティビティは利用人数に限りがあるため、定員になり次第終了となる場合があります。

▼本リリースに掲載のアクティビティ詳細はこちらからご確認いただけます。

https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-ambient-yatsugatake-cottage-yamanashi



―「AMBIENT八ヶ岳コテージ」概要 -





■名称：AMBIENT八ヶ岳コテージ

※4月1日より八ヶ岳高原リゾートへ名称が変わります。

■TEL：0551-38-2336■階数：コテージ（ヴィラタイプ客室）

■客室数：コテージ全128棟

■チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00

■レストラン：フロント棟レストラン利用可（一部休止期間あり）

■付帯施設：温泉大浴場（フロント棟）、フロント、売店

■アクセス：中央自動車道「長坂IC」より車で約20分

／JR中央線「小淵沢駅」より車で約15分

■公式サイト：https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-ambient-yatsugatake-cottage-yamanashi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp