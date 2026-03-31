株式会社銀の葡萄(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：壽量 健太、以下 銀の葡萄)は、阪急「神戸三宮駅」徒歩1分に位置する「鯛白湯らーめん ○de▽(マルデサンカク)三ノ宮店」にて、2026年4月1日(水)より商品構成を大幅に刷新いたします。





4月1日から○de▽御膳の販売開始





ご愛顧いただいているラーメンはそのままに、鯛料理や寿司を組み合わせた2つのセットメニューを中心とした販売体制へと生まれ変わります。「ラーメン×鯛」の新しい食“鯛”験を通じて、より多くのお客様にご満足いただけるお店を目指してまいります。





○de▽三ノ宮店スタッフ





◆ 鯛をとことん堪能する、2つのセットメニュー

新しい○de▽ 三ノ宮店では、お好きなラーメンと鯛料理を組み合わせた2種類のセットメニューを中心に販売いたします。ラーメンは、鯛白湯「とろり」・鯛清湯「さらり」・辛鯛白湯「めらり」の3種類からお選びいただけます。





また、どちらのセットにも「麺のお刺身」をお付けしております。ラーメンとはまた違った角度から、○de▽自慢の自家製麺の味わいをお楽しみください。





★○de▽御膳(税込2,000円)

お好きなラーメン・鯛胡麻和え・鯛めし・麺のお刺身





選べるラーメンに、鯛の旨みを重ねた贅沢な一膳。鯛の胡麻和えと鯛めしを合わせ、満足感のある構成に仕上げました。

そのまま楽しむのはもちろん、鯛の胡麻和えを鯛めしにのせて、出汁をかければ〆はお茶漬け風に。鯛の旨みを段階的に味わえる、ちょっと特別な御膳です。





○de▽御膳





★お寿司のセット(税込1,800円)

お好きなラーメン・寿司三貫(鯛昆布締め・鯛白醤油漬け・国産牛ブリスケ)・麺のお刺身





選べるラーメンに、三種の握りを添えた贅沢な一膳。鯛の繊細な旨みと、国産牛のコクを一度に楽しめる構成に仕上げました。

寿司は、鯛昆布締め・鯛白醤油漬け・国産牛ブリスケの三貫。あっさりと奥深い鯛、香ばしくとろける炙り肉。一口ごとに味わいが変わる、満足感のある組み合わせです。

少し贅沢したい日にちょうどいい、特別な一杯と三貫を。





お寿司のセット





◆ 選べるラーメン 3種





★鯛白湯「とろり」

漁港直送の天然真鯛と水のみで約8時間炊いた濃厚スープに、数種の貝を合わせました。奥深い旨味と余韻広がる贅沢な味わいをお楽しみください。





鯛白湯「とろり」





★鯛清湯「さらり」

鯛の頭と鯛の煮干しを弱火でじっくり炊いた、きらり輝く清湯スープ。透き通った見た目からは想像できない、しっかりとした鯛の旨みをお楽しみいただけます。





鯛清湯「さらり」





★辛鯛白湯「めらり」

濃厚な鯛白湯スープをベースに、唐辛子の刺激をきかせた一杯。鯛の旨みと辛さが絶妙に調和した、クセになる味わいです。





辛鯛白湯「めらり」





■店舗情報

店名 ：鯛白湯らーめん ○de▽ 三ノ宮店

所在地 ：〒650-0012 神戸市中央区北長狭通1-2-14 ポートビル1階

アクセス ：阪急「神戸三宮駅」徒歩1分

電話 ：078-977-7447

営業時間 ：10:30～15:00、17:00～21:30

定休日 ：なし

禁煙・喫煙：完全禁煙

駐車場 ：なし









■公式SNS

・Instagram

https://www.instagram.com/marudesankaku_official/





・X

https://x.com/torisobazagin









■会社概要

商号 ： 株式会社銀の葡萄

代表者 ： 代表取締役 壽量 健太

所在地 ： 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-5-3

設立 ： 2007年10月

事業内容 ： 飲食店の企画、運営。コンサルティング

資本金 ： 100万円

URL ： https://silver-grape.com/









【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社銀の葡萄

Tel：06-7222-3940