株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健、以下SCP)は、総フォロワー数145万人超えのゆるふわイラストレーター・みいるかの手がけるキャラクター、ぴんくいるかのお誕生日を記念した「Happy ぴんくいるかDay」駅広告の掲出とポップアップの開催をお知らせいたします。





駅広告「Happy ぴんくいるかDay」イメージ





■全国7か所でお誕生日広告を掲出

なんでも拾ってくるため「ぱちこ」の愛称で親しまれる、お調子者の明るいムードメーカーの「ぴんくいるか」。4月4日のお誕生日を記念して、下記にて駅広告を掲出いたします。





〇2026年3月30日(月)～2026年4月5日(日)

・小田急 新宿駅(南口改札内)

・小田急 新百合ヶ丘駅(中央西口改札内)

・JR東日本 大宮駅(東口・改札外)

・JR西日本 三ノ宮駅(中央口改札内・3／4番のりばエスカレーター付近)

・JR西日本 神戸駅(北通路・ビエラ神戸側・改札外)

・福岡市地下鉄 橋本駅(B1F・改札外)





〇2026年3月31日(火)～2026年4月6日(月)

・福岡市地下鉄 博多駅(博多口)





※改札内へ入場される際は入場券や切符をお買い求めください。

※お立ち寄りの際は、周囲の方の迷惑とならないようご配慮をお願いします。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。









■全国にてポップアップ開催中

ポップアップ「みいるかマート」を全国にて開催中です。下記ポップアップでは、会場でしか見られないみいるか直筆の原画色紙を展示しています。税抜3,000円以上のお買い上げで「ぴんくいるかバースデーシール」をプレゼント。





「Happy ぴんくいるかDay」ノベルティシール





■配布店舗

＜店舗名・開催期間＞

・R.O.U 神戸ハーバーランド店

2026年3月20日(金)～2026年4月12日(日)

・雑貨館インキューブ イオンモール草津店

2026年3月23日(月)～2026年4月26日(日)

・雑貨館インキューブ イオンモール鹿児島店

2026年4月1日(水)～2026年5月10日(日)

・雑貨館インキューブ 木の葉モール橋本店

2026年4月2日(木)～2026年5月7日(木)

・ハンズ大宮店

2026年4月2日(木)～2026年5月15日(金)

・京王アートマン 新百合丘店

2026年4月4日(土)～2026年5月10日(日)





※シールはなくなり次第終了となります。

※予告なく開催期間が変更になる場合があります。









■みいるかとは

「海の生き物へ興味を持つきっかけ」になるために活動する、元水族館解説員のイラストレーター兼動画クリエイター。3歳のころからいるかが大好きで、オリジナルキャラクターである、いるかの妖精「ゆるいるか」を生み出す。活動2年目には【TikTok Creator Awards Japan 2022 Popular Creator of the Year】を受賞。2026年現在のSNS総フォロワー数は145万人を超え、解説員の経験を生かしたトークショーは全国で大人気。イラスト・漫画・アニメ、時にはぬいぐるみ劇にて、ゆるいるかたちのゆるくてかわいい世界をSNSから発信中！









■みいるか関連URL

・YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UC7-Qrd3ZCeZHpzwNrbdIkeA

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@miiruka_

・Instagram： https://www.instagram.com/miiruka_/

・LINE ： https://page.line.me/023fodgf









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