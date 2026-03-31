大阪メモリアルパーク販売株式会社（本社：大阪府大東市、代表取締役：樋口 光一、以下「当社」）は、株式会社前方後円墳（代表取締役：竹田恒泰）と企画・販売する前方後円墳型 樹木葬「大阪メモリアルパーク古墳墓」において、春季の永代祭祀『御霊祭』を斎行いたしました。本行事は、日本固有の「神仏習合」の精神に基づき、神職による祭祀とお寺による供養を同時に執り行う、全国的にも極めて稀有な永代祭祀です。今回の斎行にあたり、私たちが提唱する「祈りの本質」とその詳細についてご報告いたします。

古墳墓だからこそ成立する、唯一無二の「神仏習合」

なぜ、当社の古墳墓では神社と寺院が手を携えることができるのか。それは、古墳が本来、神道的な性格を持つ日本古来の埋葬様式だからです。仏教伝来以前より続くこの「形」は、日本人の祈りの原点。いわば神道の聖域としての顔を持ちながら、後の時代に重なり合った仏教的な慈悲の心を受け入れる「度量」を持っています。一般的な霊園や墓地では、宗教の壁により神職と僧侶が共演することは極めて稀です。しかし、日本古来の埋葬様式である「古墳墓」という舞台においてのみ、神道による「祭祀（御霊を鎮める）」と、仏教による「供養（冥福を祈る）」は矛盾なく、自然に一つへと溶け合います。これこそが、他には真似できない、古墳墓ならではの祈りの完成形です。

永代祭祀『御霊祭（みたままつり）』：実名を呼び上げ、個の尊厳を永代に守る

この古墳墓において、年に2回（春分・秋分の日）執り行われるのが『御霊祭』です。単なる合同慰霊祭に留まらず、以下の厳格な儀礼を永代にわたり継続いたします。1.神仏両形式による「祈りの完結」祭祀では、大光山不動院和尚による読経が行われ、続いて神職による祝詞奏上により御霊を鎮めます。神仏それぞれの専門家が共に祈りを捧げる荘厳な光景は、ご契約者様からも「これ以上ない手厚い供養」として深い信頼をいただいております。2.100年先、その先まで名前が呼ばれ続ける「式年祭」古墳墓の永代供養は、「納骨して終わり」ではありません。節目となる式年祭（逝去後1年、3年、5年、7年、10年、20年、30年、40年、50年、そして100年。以降は100年ごと）において、故人様お一人おひとりの本名を丁寧にお読み上げします。この祭祀は、100年先、さらにその先の世代に至るまで続いていきます。永代にわたって「個」としての尊厳が守られ、社会から忘れられることなく名前が呼ばれ続ける。この仕組みは、次世代に負担をかけたくない現代において、最大級の安心を提供します。

霊園を「生前からの安心と絆の場」へ

当社では、お墓を「死後の場所」ではなく「生前からの絆を育む場所」へと再定義しています。以前開催し大きな反響を呼んだご契約者様同士の交流イベント「古墳同窓会」のように、同じ場所に眠る縁を大切にする文化を醸成しています。「後継者がいない」「管理費を次世代に残したくない」という現代の課題に応える「管理費不要・継承不要」のハード面。そして、古墳墓という聖域だからこそ可能な、人の手による「神仏習合」の手厚いソフト面。大阪メモリアルパーク販売株式会社は、この両輪によってお客様の終活を「不安」から「誇りと安心」へと変え、日本本来の豊かな供養の心を次世代へとつないでまいります。

■ 今後の展開

ご購入の流れにつきましては、当社の公式サイトおよび株式会社前方後円墳の「古墳の窓口」等を通じて順次ご案内してまいります 。 安藤忠雄建築研究所監修の特別な空間で 、歴史とデザイン、そして安心の永代供養が融合した新しい祈りの場にご期待ください。▼ 「大阪メモリアルパーク公式ＨＰ」 ▼https://osaka-memorialpark.co.jp/▼ 「古墳墓特設サイト」 ▼https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/▼ 「古墳の窓口」 ▼https://madoguchi.kofun.co.jp/

■大阪メモリアルパーク古墳墓について

■ 古墳を“現代の祈りの場”へと再生

古墳はかつて王や豪族が眠った、日本文化を象徴する壮大な遺産です。当社はこの「古墳」という形を、少子高齢化により「お墓を継ぐ人がいない」と悩む現代の方々のために再構築いたしました。竹田恒泰氏が提唱する「竹田式古墳墓」は、歴史・デザイン・永代供養を融合させた全く新しい祈りのスタイルとして、今まさに大きな注目を集めています。

■ 関西唯一、眺望とデザインが融合した至高の聖域

大阪メモリアルパークは、生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる圧巻の眺望に加え、「お墓のグランプリ関西1位」に選ばれた確かな実績、そして世界的建築家安藤忠雄建築研究所の設計・監修による格調高いデザインを兼ね備えています。全国でも例のない、眺望・実績・デザインが一体となった唯一無二の環境で、皆様の大切な想いをお守りいたします。▼ 古墳墓ECサイト「古墳の窓口」大阪メモリアルパーク古墳墓 ▼https://madoguchi.kofun.co.jp/products/detail/9

【関連情報】現地説明会も開催（5月16日）

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=EwunGJ5uzZg

5月16日（土）には、大阪メモリアルパーク現地にて「竹田式古墳墓説明会」を開催します。歴史、デザイン、永代供養、そして眺望が揃った現地を実際にご覧いただける機会です。

日時：5月16日（土） ① 10:30～ ②11:15～ ③13:30～ ④14:15～場所：大阪メモリアルパーク（大阪府大東市龍間271-8）詳細：https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

【会社概要】

https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

【 大阪メモリアルパーク販売株式会社】代表取締役：樋口 光一所在地：大阪府大東市龍間271-8公式HP：https://osaka-memorialpark.co.jp/古墳墓特設サイト：https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJ42K0iY_-AKTYtTlmw5gRwInstagram：https://www.instagram.com/fureaitenku/【株式会社前方後円墳】代表取締役：竹田恒泰所在地：東京都港区芝五丁目13番16号設立年月日：令和6年4月1日販売サイト：『古墳の窓口』https://madoguchi.kofun.co.jp公式HP：株式会社前方後円墳https://kofun.co.jp/Youtubehttps://www.youtube.com/@zkf_kofunInstagramhttps://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/Xhttps://x.com/zenpokoenfun_jp/Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61578719788765

【本件に関するお問い合わせ先】

大阪メモリアルパーク販売株式会社広報担当：田中 TEL：072-869-1111MAIL：press@osaka-memorialpark.co.jp

※データの引用・転載時のお願い

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