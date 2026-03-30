愛犬と飼い主が一緒に楽しめる食品「コミフ」「コミフデリ」を販売する株式会社ホットドッグ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森田 卓夫)は、2025年12月に設立25周年を迎えました。

これを記念し、2026年4月7日(火)より「コミフデリ 25thホットドッグ」と「コミフ どら焼き生サンド」を全国で発売いたします。

また、2026年4月3日(金)、4日(土)、5日(日)に東京ビッグサイトで開催される、日本最大級の国際見本市「人とペットの豊かな暮らしフェア」インターペット2026にて販売予定です。





コミフデリ 25thホットドッグ イメージ





コミフ どら焼き生サンド イメージ





すべての始まりは、ひとくちの「マズい」から。株式会社ホットドッグのホームページには、この一文が大きく書かれています。代表取締役社長 森田 卓夫は、愛犬が食べるフードを自身も食べてみたところ、驚愕したとのことです。そこから、愛犬と飼い主が一緒に楽しめる「コミフ」ブランドがスタートしました。





株式会社ホットドッグ代表取締役社長 森田 卓夫





コミフという名は、コミュニケーション＋フードという意味で、そこには楽しい食を通じて、愛犬との暮らしをもっと豊かにしていきたいという願いが込められています。

家族みんなでおいしい食事をかこむひととき。おしゃべりして、笑って、こころがかよいあう。そんなしあわせを愛犬にも。

コミフは、こうした想いから生まれました。

ごほうび、お祝い、お誕生日、そんなときにはコミフで楽しんでください。ちいさなしあわせのひとつひとつが、あなたと愛犬の絆をもっと強くしていくはずです。





コミフ ブランドロゴ





コミフ・コミフデリは、人が食べるスイーツやお惣菜と同じ基準の下、品質管理の行き届いた食品工場で製造される冷凍の商品です。一般的なドッグフードとは異なり、原材料の詳細な表示まで明らかにしているのはそのためです。現在は、スイーツとデリを合わせて約50品目をラインナップしています。

開発責任者は「犬のおやつ・ごはん研究家」のパイオニアであり、コミフ・コミフデリブランドの創業者のひとりである「Deco」こと今戸 秀子(当社取締役)。

長年にわたる研究の見地から、犬の好みだけでなく、砂糖、塩、乳、動物性油脂などをできるだけ抑えた商品づくりを心がけています。

25周年を迎えたコミフ・コミフデリから、新商品が続々登場します。





株式会社ホットドッグ取締役兼開発責任者 Deco(今戸 秀子)





コミフデリ ブランドロゴ





●コミフデリ 25thホットドッグ

株式会社ホットドッグの創立25周年を記念して、社名でもある【ホットドッグ】を満を持して販売いたします！

無塩のホットドッグパンに、ゆでたキャベツと、チキンのソーセージをはさみ、可愛い仕上がりになりました♪





【商品概要】

商品名 ： コミフデリ 25thホットドッグ

名称 ： 冷凍そうざい

希望小売価格 ： 842円(税込)

商品サイズ ： 容器込み約120×130×40mm

発売日 ： 2026年4月7日(火)

販売チャネル(予定) ： 全国のペットショップ、ホームセンター、

スーパーマーケット、公式オンラインショップ等

公式オンラインショップ： https://comif.shop/

賞味期限 ： 製造より冷凍で180日(要冷凍)





コミフデリ 25thホットドッグ





●コミフ どら焼き生サンド

コミフから、初の生和菓子が誕生。1枚ずつ銅板で丁寧に焼くどら焼きの皮に、クリームをサンドした“どら焼き生サンド”。ひと口サイズの可愛らしいどら焼きは、クリームと小豆のあんこの2段重ね。味のハーモニーをお楽しみください。それぞれの焼き印もポイントです。3種のアソートセットもございます。





コミフ どら焼き生サンド イメージ





【商品概要】

商品名 ： コミフ どら焼き生サンド

プレーン/パンプキン/ベリー

コミフ 三種のどら焼き生サンド

名称 ： 冷凍スイーツ

希望小売価格 ： コミフ どら焼き生サンド

421円(税込)

コミフ 三種のどら焼き生サンド

1,058円(税込)

商品サイズ ： コミフ どら焼き生サンド

容器込み65×65×48mm

コミフ 三種のどら焼き生サンド

容器込み190×80×47mm

発売日 ： 2026年4月7日(火)

販売チャネル(予定) ： 全国のペットショップ、ホームセンター、

スーパーマーケット、公式オンラインショップ等

公式オンラインショップ： https://comif.shop/

賞味期限 ： 製造より冷凍で365日(要冷凍)





コミフ どら焼き生サンド プレーン





コミフ 三種のどら焼き生サンド





これら2商品は、2026年4月3日(金)、4日(土)、5日(日)に東京ビッグサイトで開催される、日本最大級の国際見本市「人とペットの豊かな暮らしフェア」インターペット2026にて販売予定です。

東京ビッグサイト 東1ホール H039 株式会社ホットドッグブースで皆様のご来場をお待ちしております。

※4/2(木)はビジネス商談限定日のため、一般のお客様はご来場いただけません。

※一般のお客様は入場チケットが必要です。

※ビジネス来場者は事前登録が必要です。

詳細はインターペットホームページをご確認ください。

https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html





今後も、食を通じて、愛犬と飼い主さんの暮らしを豊かにすることを目指し、事業を展開してまいります。









【会社概要】

商号 ：株式会社ホットドッグ

代表者 ：代表取締役社長 森田 卓夫

所在地 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-20-14

設立 ：2000年12月

事業内容：愛犬を中心にした冷凍スイーツおよび冷凍惣菜の開発・製造・販売卸

飲食店運営事業

書籍・イベント等の企画・運営事業

資本金 ：3,050万円