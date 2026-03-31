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武蔵精密工業、採用サイトを全面刷新メインメッセージは「枠を壊すってワクワク」
〜AIデータセンターやフィジカルAIなど先端領域を支える新規事業への挑戦と
豊橋から世界を繋ぐグローバルなキャリアを可視化〜
武蔵精密工業株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：大塚浩史、以下ムサシ）は、このたびコーポレートサイト内の採用情報ページ（以下採用サイト）を全面リニューアルいたしました。「枠を壊すってワクワク」をメインメッセージに掲げ、自動車部品の枠を超えた事業変革へ挑戦し続けるムサシの「今」を伝えるプラットフォームへと変革を遂げました。創業88年の歴史で培った技術力と、世界14カ国に広がるグローバルネットワークを武器に、変化を楽しみ、挑戦を加速させる仲間を募ります。
■採用サイトURL：https://www.musashi.co.jp/20260330-rt
■リニューアルの背景：「地元の部品メーカー」から「グローバル・テック・カンパニー」へ
ムサシは愛知県豊橋市に根ざした自動車部品メーカーである一方、世界14ヶ国に37の生産拠点を有し、EVやAIデータセンター領域などの新規事業へ積極的に挑戦するグローバル・テック・カンパニーとしての一面も有します。
今回のリニューアルは、自動車部品に留まらず、DX・ソフトウェア、新規事業開発など、多様なスペシャリティを持つ人財との接点を強化するために実施しました。様々な事業、地域で実現できるキャリア像を紹介し、「選ばれる企業」であり続ける情報発信を目指しています。
■ 新採用サイトの主なポイント
1. 「枠を壊すってワクワク」をデザインで表現
既存の概念に縛られず、新しい価値を創造する楽しさを「枠を壊すってワクワク」というメッセージに込めました。サイトデザインにおいては、従来の製造業のイメージを覆すモダンでダイナミックなビジュアルを採用し、挑戦を歓迎する社風を伝えています。
2. 事業領域の拡大を可視化
自動車部品製造を担うコア事業に加え、急速に事業拡大を進めているEnergy Solution事業やe-Mobility事業などの新規事業を紹介。テクノロジーを活用し社会課題の解決に挑む、エッセンシャルカンパニーを目指す取り組みを発信しています。
3. 豊橋から世界へ。地域に根ざしつつも、グローバルに挑むキャリアの軌跡を発信
〜移住や勤務地に対する不安を解消する「豊橋の魅力発信」〜
ムサシは本社所在地である愛知県豊橋市を大切に想い、地域社会と共に歩んできました。今回の採用サイトリニューアルでは、この豊橋に改めてフォーカスし、周辺のおすすめスポットや観光地、生活の利便性といった「暮らし」の情報を拡充。就職に伴う生活環境への不安を解消し、安心して一歩を踏み出せる等身大の情報発信を心がけています。
〜早ければ20代から 駐在で切り拓く新しいキャリア〜
ムサシでは世界各地で多様な人材が活躍しており、グローバル従業員の約86％が外国籍です。そのため、駐在や海外出張など、グローバル規模の業務に携わるチャンスに溢れています。世界14カ国に展開するグローバルなフィールドで、それぞれのミッションに挑む社員たちが、どのように成長し、未来を描いているのか。一人ひとりの「キャリアパス」の解像度を最大限に高めた新サイトを通じて、入社後の活躍イメージをより具体的に描いていただくことを目指しています。
掲載駐在員のコメント(インド駐在 向井雅通)
リニューアルした採用サイトでは国籍・勤務地・部署の異なる様々な社員の働き方を紹介しており、私はインドへの駐在員としてコメントさせていただいています。共通していることは、皆がそれぞれのミッションを楽しみ、枠を壊すことにワクワクしていること。このサイトをみた求職者の皆さんがムサシで働く姿を思い描くきっかけになれば嬉しく思います。
ムサシは、持続的な企業成長の原動力は「人」であると捉えています。今後も、地域社会との共生を図りながら、グローバルな舞台で変革を主導する多様な人財の確保・育成に注力し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。
【ムサシについて】
武蔵精密工業は四輪/二輪車用向けに、電動化や自動運転を見据えた次世代パワートレインならびにステアリング、シャーシ部品の開発/製造/販売を行っています。また、先端AI技術開発によるインダストリー4.0の推進、幅広い領域でのSDGsの達成貢献に向けたエネルギーソリューション事業、農業、植物バイオ事業など、オープンイノベーションの展開により新事業の創出・拡大にも注力しています。
Musashi Web Site:https://www.musashi.co.jp/20260330-hp
関連リンク
採用サイト
https://www.musashi.co.jp/20260330-rt
豊橋から世界を繋ぐグローバルなキャリアを可視化〜
武蔵精密工業株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：大塚浩史、以下ムサシ）は、このたびコーポレートサイト内の採用情報ページ（以下採用サイト）を全面リニューアルいたしました。「枠を壊すってワクワク」をメインメッセージに掲げ、自動車部品の枠を超えた事業変革へ挑戦し続けるムサシの「今」を伝えるプラットフォームへと変革を遂げました。創業88年の歴史で培った技術力と、世界14カ国に広がるグローバルネットワークを武器に、変化を楽しみ、挑戦を加速させる仲間を募ります。
■リニューアルの背景：「地元の部品メーカー」から「グローバル・テック・カンパニー」へ
ムサシは愛知県豊橋市に根ざした自動車部品メーカーである一方、世界14ヶ国に37の生産拠点を有し、EVやAIデータセンター領域などの新規事業へ積極的に挑戦するグローバル・テック・カンパニーとしての一面も有します。
今回のリニューアルは、自動車部品に留まらず、DX・ソフトウェア、新規事業開発など、多様なスペシャリティを持つ人財との接点を強化するために実施しました。様々な事業、地域で実現できるキャリア像を紹介し、「選ばれる企業」であり続ける情報発信を目指しています。
■ 新採用サイトの主なポイント
1. 「枠を壊すってワクワク」をデザインで表現
既存の概念に縛られず、新しい価値を創造する楽しさを「枠を壊すってワクワク」というメッセージに込めました。サイトデザインにおいては、従来の製造業のイメージを覆すモダンでダイナミックなビジュアルを採用し、挑戦を歓迎する社風を伝えています。
2. 事業領域の拡大を可視化
自動車部品製造を担うコア事業に加え、急速に事業拡大を進めているEnergy Solution事業やe-Mobility事業などの新規事業を紹介。テクノロジーを活用し社会課題の解決に挑む、エッセンシャルカンパニーを目指す取り組みを発信しています。
3. 豊橋から世界へ。地域に根ざしつつも、グローバルに挑むキャリアの軌跡を発信
〜移住や勤務地に対する不安を解消する「豊橋の魅力発信」〜
ムサシは本社所在地である愛知県豊橋市を大切に想い、地域社会と共に歩んできました。今回の採用サイトリニューアルでは、この豊橋に改めてフォーカスし、周辺のおすすめスポットや観光地、生活の利便性といった「暮らし」の情報を拡充。就職に伴う生活環境への不安を解消し、安心して一歩を踏み出せる等身大の情報発信を心がけています。
〜早ければ20代から 駐在で切り拓く新しいキャリア〜
ムサシでは世界各地で多様な人材が活躍しており、グローバル従業員の約86％が外国籍です。そのため、駐在や海外出張など、グローバル規模の業務に携わるチャンスに溢れています。世界14カ国に展開するグローバルなフィールドで、それぞれのミッションに挑む社員たちが、どのように成長し、未来を描いているのか。一人ひとりの「キャリアパス」の解像度を最大限に高めた新サイトを通じて、入社後の活躍イメージをより具体的に描いていただくことを目指しています。
掲載駐在員のコメント(インド駐在 向井雅通)
リニューアルした採用サイトでは国籍・勤務地・部署の異なる様々な社員の働き方を紹介しており、私はインドへの駐在員としてコメントさせていただいています。共通していることは、皆がそれぞれのミッションを楽しみ、枠を壊すことにワクワクしていること。このサイトをみた求職者の皆さんがムサシで働く姿を思い描くきっかけになれば嬉しく思います。
ムサシは、持続的な企業成長の原動力は「人」であると捉えています。今後も、地域社会との共生を図りながら、グローバルな舞台で変革を主導する多様な人財の確保・育成に注力し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。
【ムサシについて】
武蔵精密工業は四輪/二輪車用向けに、電動化や自動運転を見据えた次世代パワートレインならびにステアリング、シャーシ部品の開発/製造/販売を行っています。また、先端AI技術開発によるインダストリー4.0の推進、幅広い領域でのSDGsの達成貢献に向けたエネルギーソリューション事業、農業、植物バイオ事業など、オープンイノベーションの展開により新事業の創出・拡大にも注力しています。
Musashi Web Site:https://www.musashi.co.jp/20260330-hp
関連リンク
採用サイト
https://www.musashi.co.jp/20260330-rt