【東京工芸大学】芸術学部の平野初さんが第2回中野ショートフィルムフェスティバル「ナカンヌ」CM部門でグランプリを受賞 ― 落語の「まんじゅうこわい」をモチーフとした「中野がこわい」で栄冠

【東京工芸大学】芸術学部の平野初さんが第2回中野ショートフィルムフェスティバル「ナカンヌ」CM部門でグランプリを受賞 ― 落語の「まんじゅうこわい」をモチーフとした「中野がこわい」で栄冠