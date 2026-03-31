株式会社モンベルと「連携と協力に関する包括協定」を締結 〜自然体験を基盤とした次世代育成と社会課題解決に向けた協働を推進〜

株式会社モンベルと「連携と協力に関する包括協定」を締結 〜自然体験を基盤とした次世代育成と社会課題解決に向けた協働を推進〜