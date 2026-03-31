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中央大学が制作する教養番組『知の回廊』2025年度制作分を公開 ―大学の「知」を社会に還元、YouTubeでも視聴可能―
中央大学（東京都八王子市／学長：河合 久）は、2001年から「知の回廊」という教養番組をジェイコム八王子（現J:COM）と共同で制作しています。当番組は地域住民や多くの人々に学びの場を提供する社会貢献活動の一環として、当時日本で初めて大学とケーブルテレビ局が共同で制作を始めた番組です。大学の教育や研究活動をわかりやすく表現しており、約24分の動画を毎年6本制作しています。2025年度には全国30社以上のケーブルテレビ局で放送され、600万を超える世帯が視聴可能となっています。中央大学公式YouTubeでもご視聴いただけます。
■2025年度「知の回廊」番組一覧
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/kairou/programs/2025/
（中央大学公式Webサイト＞社会・地域貢献＞教養番組「知の回廊」＞番組紹介＞教養番組「知の回廊」2025年度）
タイトル監修第164回 グローバル異文化間交流―教育イノベーション推進事業国際情報学部教授 飯尾淳 文学部教授 若林茂則第165回 通信教育とこれからの学びのかたち文学部特任助教 澁川幸加第166回 自然界からの宝探し理工学部准教授 岩崎有紘第167回 労環境と社会〜環境問題を解決する社会のあり方〜総合政策学部教授 青柳みどり第168回 スポーツを通じた地域社会の活性化商学部准教授 関根正敏第169回 イノベーションの創出における場の力経済学部助教 岡本千草
詳細は本学公式WEBページをご参照ください。（ https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/03/85108/ ）。
＜本件に関するお問い合わせ＞
中央大学広報室 kk-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を[@]に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
https://www.chuo-u.ac.jp/usr/kairou/programs/2025/
（中央大学公式Webサイト＞社会・地域貢献＞教養番組「知の回廊」＞番組紹介＞教養番組「知の回廊」2025年度）
タイトル監修第164回 グローバル異文化間交流―教育イノベーション推進事業国際情報学部教授 飯尾淳 文学部教授 若林茂則第165回 通信教育とこれからの学びのかたち文学部特任助教 澁川幸加第166回 自然界からの宝探し理工学部准教授 岩崎有紘第167回 労環境と社会〜環境問題を解決する社会のあり方〜総合政策学部教授 青柳みどり第168回 スポーツを通じた地域社会の活性化商学部准教授 関根正敏第169回 イノベーションの創出における場の力経済学部助教 岡本千草
詳細は本学公式WEBページをご参照ください。（ https://www.chuo-u.ac.jp/aboutus/communication/press/2026/03/85108/ ）。
＜本件に関するお問い合わせ＞
中央大学広報室 kk-grp[アット]g.chuo-u.ac.jp
※[アット]を[@]に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/