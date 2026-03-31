cBioinformatics株式会社への出資および業務提携契約を締結 〜がんゲノム医療分野における全ゲノム検査サービス事業化を共同で推進〜

cBioinformatics株式会社への出資および業務提携契約を締結 〜がんゲノム医療分野における全ゲノム検査サービス事業化を共同で推進〜