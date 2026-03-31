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cBioinformatics株式会社への出資および業務提携契約を締結 〜がんゲノム医療分野における全ゲノム検査サービス事業化を共同で推進〜
プレスリリース
2026年3月31日
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、がんゲノム医療の発展を目指し、全ゲノムプロファイリング検査サービスを展開するcBioinformatics（シーバイオインフォマティクス）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山口 茂夫、以下「cBioinformatics社」）への出資を行うとともに、全ゲノム検査サービス基盤の共同開発および事業化に関する業務提携契約を締結しました。
本提携を通じ、がんゲノム医療の社会実装に向けたサービス基盤の構築を推進します。
写真左から、
cBioinformatics社 営業企画部 板谷越 諒太氏
cBioinformatics社 代表取締役 山口 茂夫氏
NSSOL 流通・サービスソリューション事業本部 執行役員 事業本部長 中橋 憲悟
NSSOL 流通・サービスソリューション事業本部 第三事業部 事業部長 貝田 隆明
NSSOL 流通・サービスソリューション事業本部 第三事業部 ライフサイエンスソリューション事業推進センター センター長 荻 壯吉
NSSOL 流通・サービスソリューション事業本部 第三事業部 ライフサイエンスソリューション事業推進センター グループリーダー 西村 世大郎
背景と目的
近年のがん治療において、患者一人ひとりの遺伝情報をもとにその人の体質や病状に適したゲノム医療の重要性が高まる中、厚生労働省主導の全ゲノム解析プロジェクトの推進や、2023年の「ゲノム医療推進法」成立などを受け、国内でも全ゲノム検査の社会実装に向けた機運が急速に高まっています。
cBioinformatics社は、日本初となる全ゲノム検査サービスの事業化を目指すスタートアップ企業で、がん患者一人ひとりに最適な治療を提供するためのサービス開発に取り組んでいます。一方NSSOLは、ゲノムデータ解析を活用したITサービス基盤の構築や、創薬支援・治験効率化プラットフォームの検討を進めてきました。
両社はそれぞれの強みを活かしたシナジーを見出し、この度の出資および業務提携に至りました。
出資・業務提携の内容
NSSOLは、cBioinformatics社が実施するシリーズA資金調達において、第三者割当増資を通じて同社株式を取得します。さらに、全ゲノム検査サービスのシステム共同開発に参画し、事業化に向けた連携を強化します。
本業務提携により、両社は、それぞれの強みを活かし、cBioinformatics社はゲノム解析技術、NSSOLはITシステム基盤の領域を中心に、全ゲノム検査サービスの開発および事業化を推進します。
今後の展望
NSSOLは本提携を通じて、cBioinformatics社の有する全ゲノム検査サービスおよび独自データベース・解析技術と自社のITサービス基盤を融合し、製薬企業向け全ゲノム解析プラットフォームの構築を加速してまいります。
また、グループ会社であるインフォコム株式会社の医療機関向けソリューションとの連携も視野に入れ、医療機関への支援強化にも取り組みます。
これらの取り組みを通じ、がん治療の個別化や新規治療薬の創出の支援、治験・市販後調査の効率化など、医療分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、より多くの患者さまに最先端の医療を届けることを目指してまいります。
cBioinformatics株式会社について
cBioinformatics社は2019年設立の医療スタートアップ企業で、医師の臨床知見を活用したゲノム解析技術を強みに、日本初の全ゲノム検査サービスの事業化を目指すスタートアップであり、「全ゲノム時代のがんゲノム医療を切り開く」をミッションに掲げ、日本初の全ゲノム検査サービスの事業化を推進しています。
独自に開発した統合ゲノム解析ソフトウェアと医師の臨床経験を元に、一般的なゲノム解析に加えて、医学的・臨床学的な意義を加えた解析・解釈・考察を行う「がんゲノム医療」のプラットフォームを開発した企業として、テイラーメイド医療の普及に貢献しております。
cBioinformatics株式会社
所在地：東京都千代田区神田駿河台3-7-5
代表者：代表取締役 山口茂夫
設立：2019年
事業内容：全ゲノム検査サービスの事業化、ゲノム解析事業
URL：https://www.cbioinformatics.com/
cBioinformatics社 代表取締役 山口茂夫氏 コメント
「本提携により、全ゲノム検査の社会実装が大きく前進すると確信しています。NSSOL様の持つ大規模システム開発の知見と当社の解析技術を融合することで、医療現場に求められる高い信頼性とセキュリティを備えたサービスを実現し、全ゲノム解析を臨床で活用される基盤として発展させていきます。ゲノム情報が医療従事者および患者の皆様にとってより身近なものとなり、一人でも多くの患者さんに新たな治療の選択肢を届けられるよう、NSSOL様と共に取り組んでまいります。」
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
流通・サービスソリューション事業本部 流通・サービスソリューション第三事業部
ライフサイエンスソリューション事業推進センター
E-mail：matsui.koshi.y74@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
関連リンク
cBioinformatics株式会社
https://www.cbioinformatics.com/
2026年3月31日
日鉄ソリューションズ株式会社
cBioinformatics株式会社への出資および業務提携契約を締結
〜がんゲノム医療分野における全ゲノム検査サービス事業化を共同で推進〜
〜がんゲノム医療分野における全ゲノム検査サービス事業化を共同で推進〜
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、がんゲノム医療の発展を目指し、全ゲノムプロファイリング検査サービスを展開するcBioinformatics（シーバイオインフォマティクス）株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：山口 茂夫、以下「cBioinformatics社」）への出資を行うとともに、全ゲノム検査サービス基盤の共同開発および事業化に関する業務提携契約を締結しました。
写真左から、
cBioinformatics社 営業企画部 板谷越 諒太氏
cBioinformatics社 代表取締役 山口 茂夫氏
NSSOL 流通・サービスソリューション事業本部 執行役員 事業本部長 中橋 憲悟
NSSOL 流通・サービスソリューション事業本部 第三事業部 事業部長 貝田 隆明
NSSOL 流通・サービスソリューション事業本部 第三事業部 ライフサイエンスソリューション事業推進センター センター長 荻 壯吉
NSSOL 流通・サービスソリューション事業本部 第三事業部 ライフサイエンスソリューション事業推進センター グループリーダー 西村 世大郎
背景と目的
近年のがん治療において、患者一人ひとりの遺伝情報をもとにその人の体質や病状に適したゲノム医療の重要性が高まる中、厚生労働省主導の全ゲノム解析プロジェクトの推進や、2023年の「ゲノム医療推進法」成立などを受け、国内でも全ゲノム検査の社会実装に向けた機運が急速に高まっています。
cBioinformatics社は、日本初となる全ゲノム検査サービスの事業化を目指すスタートアップ企業で、がん患者一人ひとりに最適な治療を提供するためのサービス開発に取り組んでいます。一方NSSOLは、ゲノムデータ解析を活用したITサービス基盤の構築や、創薬支援・治験効率化プラットフォームの検討を進めてきました。
両社はそれぞれの強みを活かしたシナジーを見出し、この度の出資および業務提携に至りました。
出資・業務提携の内容
NSSOLは、cBioinformatics社が実施するシリーズA資金調達において、第三者割当増資を通じて同社株式を取得します。さらに、全ゲノム検査サービスのシステム共同開発に参画し、事業化に向けた連携を強化します。
本業務提携により、両社は、それぞれの強みを活かし、cBioinformatics社はゲノム解析技術、NSSOLはITシステム基盤の領域を中心に、全ゲノム検査サービスの開発および事業化を推進します。
今後の展望
NSSOLは本提携を通じて、cBioinformatics社の有する全ゲノム検査サービスおよび独自データベース・解析技術と自社のITサービス基盤を融合し、製薬企業向け全ゲノム解析プラットフォームの構築を加速してまいります。
また、グループ会社であるインフォコム株式会社の医療機関向けソリューションとの連携も視野に入れ、医療機関への支援強化にも取り組みます。
これらの取り組みを通じ、がん治療の個別化や新規治療薬の創出の支援、治験・市販後調査の効率化など、医療分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、より多くの患者さまに最先端の医療を届けることを目指してまいります。
以上
cBioinformatics株式会社について
cBioinformatics社は2019年設立の医療スタートアップ企業で、医師の臨床知見を活用したゲノム解析技術を強みに、日本初の全ゲノム検査サービスの事業化を目指すスタートアップであり、「全ゲノム時代のがんゲノム医療を切り開く」をミッションに掲げ、日本初の全ゲノム検査サービスの事業化を推進しています。
独自に開発した統合ゲノム解析ソフトウェアと医師の臨床経験を元に、一般的なゲノム解析に加えて、医学的・臨床学的な意義を加えた解析・解釈・考察を行う「がんゲノム医療」のプラットフォームを開発した企業として、テイラーメイド医療の普及に貢献しております。
cBioinformatics株式会社
所在地：東京都千代田区神田駿河台3-7-5
代表者：代表取締役 山口茂夫
設立：2019年
事業内容：全ゲノム検査サービスの事業化、ゲノム解析事業
URL：https://www.cbioinformatics.com/
cBioinformatics社 代表取締役 山口茂夫氏 コメント
「本提携により、全ゲノム検査の社会実装が大きく前進すると確信しています。NSSOL様の持つ大規模システム開発の知見と当社の解析技術を融合することで、医療現場に求められる高い信頼性とセキュリティを備えたサービスを実現し、全ゲノム解析を臨床で活用される基盤として発展させていきます。ゲノム情報が医療従事者および患者の皆様にとってより身近なものとなり、一人でも多くの患者さんに新たな治療の選択肢を届けられるよう、NSSOL様と共に取り組んでまいります。」
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
流通・サービスソリューション事業本部 流通・サービスソリューション第三事業部
ライフサイエンスソリューション事業推進センター
E-mail：matsui.koshi.y74@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
関連リンク
cBioinformatics株式会社
https://www.cbioinformatics.com/