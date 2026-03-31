小手伸也、初主演！ 「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」 『コテンペスト』キービジュアル解禁！

数々の話題作で圧倒的な存在感を放つ俳優・小手伸也の初主演作、俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ『コテンペスト』のキービジュアルが完成しました！！

劇団「拙者ムニエル」の主宰である村上大樹が小手伸也の初主演のために、そして二人の“新たな挑戦”として、「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」を立ち上げました。第一弾の上演に選んだのは、シェイクスピアの傑作『テンペスト』を大胆に翻案・脚色し、村上大樹が書き下ろす新作コメディ『コテンペスト』 。

顔が濃く、器の小さいおじさんの前代未聞の復讐劇！？キービジュアルの撮影風景公開！

小手伸也をはじめ、片桐仁、崎山つばさ、松田凌、AOI（WHITE SCORPION）、井澤勇貴、土本橙子、佐藤真弓、津村知与支（モダンスイマーズ）、久ヶ沢徹、そして鈴木保奈美といった数々の作品で活躍する名俳優たちが、本気で撮影したキービジュアルの裏側！全員体を張って（？！）撮影に挑みました！！

爆笑必至の本格コメディ『コテンペスト』にどうぞご期待ください。

「キービジュ撮影動画・シリアス編」 https://youtu.be/75aF9bbavUY?si=dkC_o-M2XylbVMwZ

「キービジュ撮影動画・体幹編」https://youtu.be/0QFzP1cNDX8?si=Vh_9Fz_aB87Rvip-

＜ストーリー＞

私は顔が濃い。顔以外も色々と濃い。

なのに気が小さい。人間の器も小さい。

50を過ぎてそんな自分が流石に嫌になってきた。

どん底の自己肯定感を爆上げしたくなってきた。

しかし今さら、自分で自分を向上させる術はなく、たから私は復讐を決意したのです。

こんな私をあざ笑うすべての者どもに！

身の毛もよだつコッテコテな方法で！

復讐だ！復讐だ！復讐だ！

哀しみの雨に打たれながら、おじさんが今、復讐の嵐を巻き起こす！

シェイクスピアの最期の作品「テンペスト」の設定を現代に置き換え大胆に翻案！

怪優・小手伸也が「そろそろシェイクスピアに挑戦したい」曲者たちと巻き起こす爆笑の嵐！

前代未聞の復讐コメディが、ついに幕を開けるーー！

＜公演概要＞

公演タイトル：俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ『コテンペスト』

原作：W.シェイクスピア

小田島創志 翻訳「テンペスト」より

脚本・演出：村上大樹

出演：小手伸也 ／ 片桐仁 崎山つばさ AOI（WHITE SCORPION） 松田凌 ／ 鈴木保奈美

井澤勇貴 佐藤真弓 土本燈子 津村知与支（モダンスイマーズ） 久ヶ沢徹／

公演日程・会場：

【東京】6月27日（土）～7月7日（火）本多劇場

【大阪】7月17日（金）～19日（日） COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

チケット：

一般チケット発売 4月11日（土）AM10時～

先行販売あり。詳細は公式HP、公式Xにてご確認ください。

公式H P：http://kotempest.com

公式X ：@kotempest2026

主催：ミックスゾーン サンライズプロモーション

企画・製作：ミックスゾーン

企画協力：オフィスPSC