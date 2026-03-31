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F NEOBANK、FIGHTERS PLAYER’S DEBIT新デザイン発行開始
〜同時に豪華景品が当たる円普通預金キャンペーンも実施〜
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（本社：北海道北広島市、代表取締役社長：前沢 賢、以下「ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント」）は、北海道日本ハムファイターズ（以下「ファイターズ」）ファンに向けた銀行サービス「F NEOBANK」において、2026年３月31日(火)より、新しいデザインの「FIGHTERS PLAYER’S DEBIT」の申込受付および円普通預金キャンペーンを開始することをお知らせいたします。
「FIGHTERS PLAYER’S DEBIT」新デザイン発行開始
ファイターズの５選手（郡司 裕也選手、山粼 福也投手、清宮 幸太郎選手、水谷 瞬選手、田宮 裕涼選手）の昨シーズンの名場面をモチーフとした限定デビットカード「FIGHTERS PLAYER’S DEBIT」の新デザインの発行を開始いたします。
新デザイン発行申込受付開始日：2026年３月31日（火）
※水谷 瞬選手デザインのカードは2026年４月30日（木）より受付開始を予定しています
申込方法 ：F NEOBANKアプリTOP「デビット」アイコンよりお申込みいただけます
初回発行手数料 ：1,980円(税込)
＞「FIGHTERS PLAYER’S DEBIT」について、詳細はF NEOBANK公式サイト（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/neobankservices/fneobank/
円普通預金キャンペーン開始
対象支店
ファイターズ支店
対象期間
2026年３月31日(火)〜2026年７月31日(金)
条件
以下のすべての条件を満たしたかたが抽せんの対象となります。
キャンペーン期間中に、エントリーページ（下記URL）からエントリーしていること
エントリーページ：https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20260331_005273/
対象期間中のいずれかの月末時点で、F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）の円普通預金残高が30万円以上あること
※エントリーと円普通預金残高の達成の順序は問いません（2026年７月末にエントリーしたかたも2026年３月〜2026年７月の各月の月末残高で口数判定を行います）
特典
条件を満たしたかたの中から抽せんで下記特典をプレゼントいたします。
※１ １組あたり最大で10名さままでご利用いただけます。対象の試合日程は2026年９月19日(土)、９月20日(日)、９月21日(月)、９月22日(火)、９月23日(水)です。日程を選択いただくことはできません
※２ サインの対象選手を選択いただくことはできません
※３ 対象の試合日程は2026年９月19日(土)、９月20日(日)、９月21日(月),９月22日(火),９月23日(水)です。日程、座席を選択いただくことはできません
応募口数について
円普通預金残高に応じて当せん確率がアップします。
応募口数は、各月の月末時点の円普通預金残高をもとに判定します
円普通預金残高10万円につき１口として、残高に応じて応募口数が加算されます
月末時点の円普通預金残高が30万円未満の月は、応募口数は０口となります
各月に算定された応募口数の合計をもって、抽せんを行います
（例）以下の場合、期間中の合計応募口数25口で抽せんを実施します。
特典付与時期
2026年８月中旬ごろ（予定）
＞特典や条件の詳細は下記URLをご覧ください。
https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20260331_005273/
企業概要
住信SBIネット銀行の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/131845/131845_web_1.png
ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/131845/131845_web_2.png
ご注意事項
「円普通預金キャンペーン」（以下「本キャンペーン」）は、住信SBIネット銀行とファイターズ スポーツ＆エンターテイメントが実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
以下の場合はキャンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。
-特典付与時点でF NEOBANKの口座を解約された場合、口座凍結、当社が定める各種取引規定に違反した場合。
-その他お客さまの不正行為等により、住信SBIネット銀行およびファイターズ スポーツ＆エンターテイメントがキャンペーン対象外と判断した場合。
-上記記載のキャンペーン対象条件を満たさない場合。
円普通預金残高は、代表口座および目的別口座の合計円普通預金残高で判定します。SBIハイブリッド預金の残高は含みません。
当選者の発表は行いません。特典の発送をもって当選のご連絡とさせていただきます。なお、当選の有無に関するお問合せにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ご登録いただいた住所に特典商品をお届けできなかった場合、再送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANKⓇ」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第5953666号。
「ネオバンクⓇ」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第6455993号。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（本社：北海道北広島市、代表取締役社長：前沢 賢、以下「ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント」）は、北海道日本ハムファイターズ（以下「ファイターズ」）ファンに向けた銀行サービス「F NEOBANK」において、2026年３月31日(火)より、新しいデザインの「FIGHTERS PLAYER’S DEBIT」の申込受付および円普通預金キャンペーンを開始することをお知らせいたします。
「FIGHTERS PLAYER’S DEBIT」新デザイン発行開始
ファイターズの５選手（郡司 裕也選手、山粼 福也投手、清宮 幸太郎選手、水谷 瞬選手、田宮 裕涼選手）の昨シーズンの名場面をモチーフとした限定デビットカード「FIGHTERS PLAYER’S DEBIT」の新デザインの発行を開始いたします。
新デザイン発行申込受付開始日：2026年３月31日（火）
※水谷 瞬選手デザインのカードは2026年４月30日（木）より受付開始を予定しています
申込方法 ：F NEOBANKアプリTOP「デビット」アイコンよりお申込みいただけます
初回発行手数料 ：1,980円(税込)
＞「FIGHTERS PLAYER’S DEBIT」について、詳細はF NEOBANK公式サイト（下記URL）をご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/neobankservices/fneobank/
円普通預金キャンペーン開始
対象支店
ファイターズ支店
対象期間
2026年３月31日(火)〜2026年７月31日(金)
条件
以下のすべての条件を満たしたかたが抽せんの対象となります。
キャンペーン期間中に、エントリーページ（下記URL）からエントリーしていること
エントリーページ：https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20260331_005273/
対象期間中のいずれかの月末時点で、F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）の円普通預金残高が30万円以上あること
※エントリーと円普通預金残高の達成の順序は問いません（2026年７月末にエントリーしたかたも2026年３月〜2026年７月の各月の月末残高で口数判定を行います）
特典
条件を満たしたかたの中から抽せんで下記特典をプレゼントいたします。
※１ １組あたり最大で10名さままでご利用いただけます。対象の試合日程は2026年９月19日(土)、９月20日(日)、９月21日(月)、９月22日(火)、９月23日(水)です。日程を選択いただくことはできません
※２ サインの対象選手を選択いただくことはできません
※３ 対象の試合日程は2026年９月19日(土)、９月20日(日)、９月21日(月),９月22日(火),９月23日(水)です。日程、座席を選択いただくことはできません
応募口数について
円普通預金残高に応じて当せん確率がアップします。
応募口数は、各月の月末時点の円普通預金残高をもとに判定します
円普通預金残高10万円につき１口として、残高に応じて応募口数が加算されます
月末時点の円普通預金残高が30万円未満の月は、応募口数は０口となります
各月に算定された応募口数の合計をもって、抽せんを行います
（例）以下の場合、期間中の合計応募口数25口で抽せんを実施します。
特典付与時期
2026年８月中旬ごろ（予定）
＞特典や条件の詳細は下記URLをご覧ください。
https://neobank.netbk.co.jp/contents/cmp/20260331_005273/
企業概要
住信SBIネット銀行の概要
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ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/131845/131845_web_2.png
ご注意事項
「円普通預金キャンペーン」（以下「本キャンペーン」）は、住信SBIネット銀行とファイターズ スポーツ＆エンターテイメントが実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
以下の場合はキャンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。
-特典付与時点でF NEOBANKの口座を解約された場合、口座凍結、当社が定める各種取引規定に違反した場合。
-その他お客さまの不正行為等により、住信SBIネット銀行およびファイターズ スポーツ＆エンターテイメントがキャンペーン対象外と判断した場合。
-上記記載のキャンペーン対象条件を満たさない場合。
円普通預金残高は、代表口座および目的別口座の合計円普通預金残高で判定します。SBIハイブリッド預金の残高は含みません。
当選者の発表は行いません。特典の発送をもって当選のご連絡とさせていただきます。なお、当選の有無に関するお問合せにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ご登録いただいた住所に特典商品をお届けできなかった場合、再送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANKⓇ」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第5953666号。
「ネオバンクⓇ」は住信SBIネット銀行の登録商標。登録商標第6455993号。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp