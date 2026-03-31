F NEOBANK、FIGHTERS PLAYER’S DEBIT新デザイン発行開始





※１ １組あたり最大で10名さままでご利用いただけます。対象の試合日程は2026年９月19日(土)、９月20日(日)、９月21日(月)、９月22日(火)、９月23日(水)です。日程を選択いただくことはできません



※２ サインの対象選手を選択いただくことはできません



※３ 対象の試合日程は2026年９月19日(土)、９月20日(日)、９月21日(月),９月22日(火),９月23日(水)です。日程、座席を選択いただくことはできません