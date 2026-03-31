こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
統合人事システム「COMPANY®」、住友金属鉱山で採用 〜「世界の非鉄リーダー」へ向けた人的資本経営の加速とDX推進を支援〜
株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎）は、住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松本伸弘、以下 住友金属鉱山）がグループ会社含む約7,000名の人材マネジメントの基盤として 、統合人事システム「COMPANY®」の利用を決定したことをお知らせします。
これにより、住友金属鉱山は人事領域における定型業務の自動化・効率化とガバナンス強化を実現するとともに、データドリブンな人的資本経営を加速します。
●「COMPANY®」採用の背景
住友金属鉱山は、長期ビジョンである「世界の非鉄リーダー」の実現に向けて、人的資本経営を推進しています。その基盤となるグループ全体の人材データについて、同社はこれまで人事・給与・勤怠・各種申請・評価など業務ごとに複数のシステムに分散して管理していました。そのため、システム間の情報連携が不十分で、手作業や紙での管理が多く残り、業務の属人化やプロセスの複雑化が課題となっていました。また、自社の制度や業務に合わせた個別最適のシステム化・自社開発を続けてきたことにより、制度変更や法改正対応のためのシステム改修にかかる工数やコストが増大していることも大きな課題でした。こうした状況は、経営戦略と連動した機動的なデータ活用を進め、DX推進や人的資本経営を加速させるうえで解決が必要不可欠でした。
これら長年の課題を抜本的に解決するための新たなグループ統合人事システム基盤として、住友金属鉱山は「COMPANY®」の採用を決定しました。採用にあたっては、主に以下の点が評価されました。
https://digitalpr.jp/table_img/2949/131581/131581_web_1.png
●期待効果
1. 定型業務の効率化・自動化とガバナンスの強化
住友金属鉱山では、独自の制度や複雑な業務要件に合わせてシステムを個別最適化・自社開発してきた結果、システムが分断され、情報連携のための手作業や紙の業務が残る原因となっていました。「COMPANY®」はこうした大手企業特有の複雑な要件にも、個別の作りこみを行うことなく豊富な標準機能で対応可能です。「COMPANY®」に蓄積された約1,200法人グループの実績に基づくベストプラクティスを活用し、業務分析（As-is/To-be）や要件整理を通じ、拠点や関係会社ごとに異なる業務プロセスの標準化を目指します。
また、複数のシステムを「COMPANY®」に統一することで、申請から蓄積・計算、照会・分析に至るまで必要なデータがシームレスに連携します。これにより勤怠申請や年末調整、育休関連申請、人事考課、退職金計算など、幅広い業務の自動化を実現し、定型業務効率化と属人化の解消を図ります。従業員にとっても、これまで業務ごとに異なっていた各種申請の入り口が一つに集約されるため、利便性が大きく向上します。
加えて、過去の個別開発によるシステム環境では、法改正や人事制度の改定のたびに多大な改修コストと工数がかかっていました。「COMPANY®」はこうした働き方の変化や人事制度の改定、法改正などの環境変化にも、追加開発を行うことなく標準機能で対応できるため、長期的な運用コストを大幅に削減できます。さらに、ベンダーに依存せず自社で設定変更が可能なためシステム運用の内製化を進め、社内外の変化への迅速な対応とガバナンスの強化を実現します。
2. データ分析〜活用を促進するDX推進基盤の構築
経営戦略に基づく最適な人員配置の検討や、人的資本に関する情報開示を行う際、必要な人材データが様々なシステムや表計算ソフトに分散していたため、これまではその都度データの収集・加工に多大な工数を要し、正確な情報をすぐに得ることが難しい状態でした。人事基幹システムと一体化した「COMPANY®」のタレントマネジメントシステムも併せて利用することで、人事・給与・勤怠・評価などが同一データベースで管理されるため、データの加工や連携作業不要で、常に最新の人的資本データをリアルタイムで可視化・分析できるようになります。法令対応に必要な開示指標に加え、多様性や人材流動性（採用・離職など）に関する指標も、標準機能として実装されているため、即座にダッシュボード上へ表示できます。
これにより住友金属鉱山は、経営層や各部門の所属長が精緻なデータに基づき、最適な人材配置や育成計画の立案、投資判断など人材マネジメントにおける戦略的な意思決定を迅速に行える環境を構築します。
さらに、タレントマネジメントシステム上で検討・シミュレーションした異動案や配置結果は、人事基幹システムへシームレスに連携され、そのまま実際の人事発令として反映されます。「COMPANY®」はこうした分析から戦略の実行（実務面）までの一連のプロセスを強力に後押しし、同社が目指す人的資本経営を強力に推進します。
●住友金属鉱山からのコメント
住友金属鉱山は、長期ビジョン「世界の非鉄リーダー」の実現に向け、人的資本経営の高度化を推進しています。これまで当社グループでは、人事・給与・勤怠・申請・評価などのシステムが多数存在し、連携不足により手入力・データ転記や紙運用が残存していました。その結果、業務の属人化や運用品質のばらつき、データ収集・加工負荷の増大、法改正・制度改定対応の遅延リスクといった課題が顕在化していました。これらを抜本的に解決するため、グループ約7,000名の人材マネジメント基盤として「COMPANY®」を採用いたしました。複雑な大企業要件を標準機能で広範囲にカバーできる点に加え、導入実績、セキュリティ・ガバナンス、導入後の定着支援まで含めた総合力を評価しています。
今後は、データの一元化による可視化・分析を通じて、経営層・所属長の意思決定を支える人的資本データ基盤を整備するとともに、業務標準化と自動化を進め、人事部門がより戦略的な業務へシフトできる体制づくりを推進してまいります。
WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。
これにより、住友金属鉱山は人事領域における定型業務の自動化・効率化とガバナンス強化を実現するとともに、データドリブンな人的資本経営を加速します。
●「COMPANY®」採用の背景
住友金属鉱山は、長期ビジョンである「世界の非鉄リーダー」の実現に向けて、人的資本経営を推進しています。その基盤となるグループ全体の人材データについて、同社はこれまで人事・給与・勤怠・各種申請・評価など業務ごとに複数のシステムに分散して管理していました。そのため、システム間の情報連携が不十分で、手作業や紙での管理が多く残り、業務の属人化やプロセスの複雑化が課題となっていました。また、自社の制度や業務に合わせた個別最適のシステム化・自社開発を続けてきたことにより、制度変更や法改正対応のためのシステム改修にかかる工数やコストが増大していることも大きな課題でした。こうした状況は、経営戦略と連動した機動的なデータ活用を進め、DX推進や人的資本経営を加速させるうえで解決が必要不可欠でした。
これら長年の課題を抜本的に解決するための新たなグループ統合人事システム基盤として、住友金属鉱山は「COMPANY®」の採用を決定しました。採用にあたっては、主に以下の点が評価されました。
https://digitalpr.jp/table_img/2949/131581/131581_web_1.png
●期待効果
1. 定型業務の効率化・自動化とガバナンスの強化
住友金属鉱山では、独自の制度や複雑な業務要件に合わせてシステムを個別最適化・自社開発してきた結果、システムが分断され、情報連携のための手作業や紙の業務が残る原因となっていました。「COMPANY®」はこうした大手企業特有の複雑な要件にも、個別の作りこみを行うことなく豊富な標準機能で対応可能です。「COMPANY®」に蓄積された約1,200法人グループの実績に基づくベストプラクティスを活用し、業務分析（As-is/To-be）や要件整理を通じ、拠点や関係会社ごとに異なる業務プロセスの標準化を目指します。
また、複数のシステムを「COMPANY®」に統一することで、申請から蓄積・計算、照会・分析に至るまで必要なデータがシームレスに連携します。これにより勤怠申請や年末調整、育休関連申請、人事考課、退職金計算など、幅広い業務の自動化を実現し、定型業務効率化と属人化の解消を図ります。従業員にとっても、これまで業務ごとに異なっていた各種申請の入り口が一つに集約されるため、利便性が大きく向上します。
加えて、過去の個別開発によるシステム環境では、法改正や人事制度の改定のたびに多大な改修コストと工数がかかっていました。「COMPANY®」はこうした働き方の変化や人事制度の改定、法改正などの環境変化にも、追加開発を行うことなく標準機能で対応できるため、長期的な運用コストを大幅に削減できます。さらに、ベンダーに依存せず自社で設定変更が可能なためシステム運用の内製化を進め、社内外の変化への迅速な対応とガバナンスの強化を実現します。
2. データ分析〜活用を促進するDX推進基盤の構築
経営戦略に基づく最適な人員配置の検討や、人的資本に関する情報開示を行う際、必要な人材データが様々なシステムや表計算ソフトに分散していたため、これまではその都度データの収集・加工に多大な工数を要し、正確な情報をすぐに得ることが難しい状態でした。人事基幹システムと一体化した「COMPANY®」のタレントマネジメントシステムも併せて利用することで、人事・給与・勤怠・評価などが同一データベースで管理されるため、データの加工や連携作業不要で、常に最新の人的資本データをリアルタイムで可視化・分析できるようになります。法令対応に必要な開示指標に加え、多様性や人材流動性（採用・離職など）に関する指標も、標準機能として実装されているため、即座にダッシュボード上へ表示できます。
これにより住友金属鉱山は、経営層や各部門の所属長が精緻なデータに基づき、最適な人材配置や育成計画の立案、投資判断など人材マネジメントにおける戦略的な意思決定を迅速に行える環境を構築します。
▼「COMPANY®」イメージ画像
さらに、タレントマネジメントシステム上で検討・シミュレーションした異動案や配置結果は、人事基幹システムへシームレスに連携され、そのまま実際の人事発令として反映されます。「COMPANY®」はこうした分析から戦略の実行（実務面）までの一連のプロセスを強力に後押しし、同社が目指す人的資本経営を強力に推進します。
●住友金属鉱山からのコメント
住友金属鉱山は、長期ビジョン「世界の非鉄リーダー」の実現に向け、人的資本経営の高度化を推進しています。これまで当社グループでは、人事・給与・勤怠・申請・評価などのシステムが多数存在し、連携不足により手入力・データ転記や紙運用が残存していました。その結果、業務の属人化や運用品質のばらつき、データ収集・加工負荷の増大、法改正・制度改定対応の遅延リスクといった課題が顕在化していました。これらを抜本的に解決するため、グループ約7,000名の人材マネジメント基盤として「COMPANY®」を採用いたしました。複雑な大企業要件を標準機能で広範囲にカバーできる点に加え、導入実績、セキュリティ・ガバナンス、導入後の定着支援まで含めた総合力を評価しています。
今後は、データの一元化による可視化・分析を通じて、経営層・所属長の意思決定を支える人的資本データ基盤を整備するとともに、業務標準化と自動化を進め、人事部門がより戦略的な業務へシフトできる体制づくりを推進してまいります。
住友金属鉱山株式会社 人事部
WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
WHI Holdingsサイト： https://www.whi-holdings.co.jp/
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。