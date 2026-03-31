株式会社パスコ(本社：東京都目黒区、以下：パスコ)が企画・運営するWebメディア「地球の学校」に、新たな記事を公開しましたので、おしらせいたします。









■今月の学び記事

捨てられたゴミとモラルのゆらぎ 技術が守る未来

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/20260323/





地球の学校／パスコ





河川敷や街角、公園など、ふと目に入る場所にポイ捨てされたゴミ。

ゴミの放置は、景観や衛生環境にも影響を及ぼし、住民にも大きな問題となることもあります。

なぜ不法投棄はなくならないのでしょうか。そして、最新の技術でできる事とは一体何か？

地球の学校で、綺麗な街で安心して過ごすためにできることを、一緒に考えませんか。









■今月の編集室ブログ

地球上の一枚の写真から考える社会課題、学び記事に登場した難しい用語の解説、「今日は〇〇の日」などの切り口から、編集室メンバーの自由な視点で執筆するブログです。

3月は8件のブログを公開しました。





「捨てない・見過ごさない」から、未来は変わる

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260330/

(2026年3月30日掲載)

地球の学校_20260330_ごみゼロ国際デー





サステナブルな旅は荷物から。

軽量化で叶える地球に優しい空の旅

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260327/

(2026年3月27日掲載)

地球の学校_20260327_サステナブルな旅は荷物から





気候災害に国境はない。

世界気象デーに考える“早く知る”という備え

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260323/

(2026年3月23日掲載)

地球の学校_20260323_世界気象デー





氷河が溶けるとどうなる？

「世界氷河の日」に知りたい地球温暖化のいま

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260321/

(2026年3月21日掲載)

地球の学校_20260321_氷河の日





こんな視点があったなんて！

学生とともに社会課題に向き合う特別授業

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260317/

(2026年3月17日掲載)

地球の学校_20260317_出張授業





東日本大震災が教えてくれた、地理空間情報の本当の力

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260311/

(2026年3月11日掲載)

地球の学校_20260311_東日本大震災





静かな水辺で、小さな命と出会った日―世界野生生物の日に寄せて

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260303/

(2026年3月3日掲載)

地球の学校_20260303_世界野生生物の日





ただの草じゃなかった！？CO2を吸収し、海を支える海草の力

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260301/

(2026年3月1日掲載)

地球の学校_20260301_CO2を吸収する海草の力





■「地球の学校」について https://geoschool.pasco.co.jp/

「地球の学校」は、いま解決が急がれている社会課題を前に、少しでも解決のお手伝いができないか？という想いから、パスコが運営しているメディアサイトです。普段なかなか気づきにくい社会課題を身近な話題から取り上げることで、日常生活を営むすべての方々が“自分ごと”として考え、学びあうための情報をお届けしています。空間情報技術の専門家として社員が話し手・筆者となり、読者と共に未来を考え、解決策を探ります。









■パスコについて

1953年に航空測量事業者として創業。現在は、人工衛星、航空機、ドローン、専用車両、船舶などに多彩なセンサーを搭載し、測量・計測技術で社会の事象を捉えています。収集した情報を加工・処理・解析し、国土の管理・保全、自然災害・環境対策、インフラ老朽化対策などの社会課題の解決に貢献する空間情報サービスを提供しています。









■本件に関するお客様向けお問い合わせ先

お問合せフォーム： https://pd.pasco.co.jp/l/915541/2024-09-26/nnr35

ホームページ ： https://www.pasco.co.jp/