株式会社BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、世界的人気を誇るオンラインマルチプレイヤーゲーム『Among Us』のクレーンゲームアイテムが初登場！ 『Among Us』のキャラクターをモチーフにしたフィギュアやぬいぐるみなどが、アミューズメント専用景品として2026年4月より続々と登場します。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





気になるラインナップは、「Among Us おおきなSOFVIMATES vol.1」、「Among Us ミニフィギュアvol.1」、「Among Us モニタートップフィギュアvol.1」、「Among Us ボールチェーン付きぬいぐるみ」の4商品。4月中旬より順次登場予定です。

『Among Us』のクレーンゲーム景品がバンプレストから初登場





特設サイト： https://bsp-prize.jp/title/IP00007196/









■2026年4月16日(木)登場予定「Among Us おおきなSOFVIMATES vol.1」商品特長

Among Us おおきなSOFVIMATES vol.1





柔らかいソフビ素材を使ったソフビフィギュアシリーズ「SOFVIMATES」から、『Among Us』のゲーム内でおなじみのクルーメイトが「おおきなSOFVIMATES」で登場します。約18cmのビッグサイズで、圧倒的な存在感を放ちます。クルーメイトの丸くてころんとしたシルエットがソフビ素材との相性がよく、飾ったり触ったりして楽しめます。カラーラインナップはレッドとブルーの2色で、画面の外でも『Among Us』の世界感をたっぷり味わえるフィギュアです。









■2026年4月14日(火)登場予定「Among Us ミニフィギュアvol.1」商品特長

Among Us ミニフィギュアvol.1





『Among Us』のクルーメイトを約4cmのミニサイズで立体化。レッド、ブルー、イエロー、シアン、ピンクの人気の5色をラインナップしました。小さくて集めやすいのでコレクション性が高く、たくさん集めて並べるとゲーム内でフィールドを行き交うクルーメイトたちの様子を再現できます。シンプルなデザインなので、さまざまな場所におしゃれに飾ってお楽しみいただけます。









■2026年5月中旬登場予定「Among Us モニタートップフィギュアvol.1」商品特長

Among Us モニタートップフィギュアvol.1

Among Us モニタートップフィギュアvol.1





『Among Us』に登場するクルーメイトと、ゲーム内で発生するイベント・緊急会議をモチーフにしたフィギュアです。クルーメイトのフィギュアは、プレイヤーの役割を表示する際の演出「シーッ！」という口に手を当てたポーズで立体化。レッド、ブルー、イエロー、ピンクの人気の4色で展開します。クルーメイトが座る台座は緊急会議ボタンをモチーフにしており、透明カバーを取り外すと実際にボタンを押すことができます。ゲームの緊張感が一気に高まる瞬間を味わえます。









■2026年8月登場予定「Among Us ボールチェーン付きぬいぐるみ」商品特長

Among Us ボールチェーン付きぬいぐるみ





『Among Us』のクルーメイトをモチーフにした、ボールチェーン付きぬいぐるみです。ラインナップは、クルーメイト、クルーメイト（スプラウト）、インポスターの全3種。頭にアクセサリーをつけたクルーメイトと、クルーメイトに擬態したインポスターはバンプレストアイテムでは初の商品化。大きさは約8cmで、かわいい手のひらサイズです。バッグやポーチなどにつけると、持ち歩きアイテムとしても活躍。持っているだけでゲーム仲間に自慢できる逸品です。









■商品概要(1)

・商品名 ： Among Us おおきなSOFVIMATES vol.1

・投入時期 ： 2026年4月16日(木)より順次登場予定

・種類 ： 全2種

・商品サイズ： 約18cm

・販売ルート： アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・商品ページ： https://bsp-prize.jp/item/2795039/

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS









■商品概要(2)

・商品名 ： Among Us ミニフィギュアvol.1

・投入時期 ： 2026年4月14日(火)より順次登場予定

・種類 ： 全5種

・商品サイズ： 約4cm

・販売ルート： アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・商品ページ： https://bsp-prize.jp/item/2801461/

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS









■商品概要(3)

・商品名 ： Among Us モニタートップフィギュアvol.1

・投入時期 ： 2026年5月中旬より順次登場予定

・種類 ： 全4種

・商品サイズ： 約10cm

・販売ルート： アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・商品ページ： https://bsp-prize.jp/item/2798396/

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS









■商品概要(4)

・商品名 ： Among Us ボールチェーン付きぬいぐるみ

・投入時期 ： 2026年8月より順次登場予定

・種類 ： 全3種

・商品サイズ： 約8cm

・販売ルート： アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・商品ページ： https://bsp-prize.jp/item/2838257/

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS









※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。









景品情報、店舗検索およびイベント情報はバンプレストナビ公式サイトへ

バンプレストナビ公式サイト： https://bsp-prize.jp/

公式X ： https://x.com/BANPRE_PZ