歯のホワイトニング専門店「ホワイトニングカフェ」(お客様自身が施術を行うセルフ方式)を全国展開する株式会社アユザック(代表取締役：佐藤 和也、本社：兵庫県神戸市中央区)は、フランチャイズの開業数が2024年通期4件から、2025年通期は8件へと前年比2倍で推移しています。





物価高と人手不足が続き、採用費・人件費の上昇が中小事業者の経営課題となる中、当社FCは平均運営人数1～2名を想定し、資格不要・研修3日で基本運営を開始できる省人化設計により、加盟検討の後押しとなっています。









【正社員不足は51.6％、賃上げ率は5.52％--“人件費上昇”が構造課題に】

帝国データバンクの調査では、2025年10月時点で正社員の人手不足を感じる企業は51.6％と、4年連続で半数超の高水準です。また、厚生労働省の集計では、2025年の春季賃上げの平均賃上げ率は5.52％と2年連続で5％台となり、人件費上昇圧力が継続しています。さらに、人手不足に起因する倒産は2025年に427件(前年比+24.9％)と過去最多を更新し、小規模企業ほど影響が大きい実態が示されています。





(出典)帝国データバンク：人手不足に対する企業の動向調査(2025年10月)

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20251117-laborshortage202510/

(出典)労働政策研究・研修機構(厚労省公表の集計)：2025年春闘 賃上げ率

https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2025/10/shuntou_01.html

(出典)帝国データバンク：人手不足倒産の動向(2025年)

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260108-laborshortage-br2025/









【開業数は前年差＋4件で2倍、加盟申込(物件選定中)は約10件】

当社フランチャイズの開業数は、2024年通期4件から2025年通期8件へと増加しました。また、加盟申込(物件選定中)の案件が約10件あり、現在も継続的に問い合わせが寄せられています。加盟検討者からは「採用が難しい地域でも運営できるか」「賃上げ局面でも固定費を抑えられるか」といった相談が増加しており、“人を増やさずに回る業態設計”への関心が高まっていると捉えています。









【加盟検討者から寄せられる声(本部ヒアリングより)】

「人が集まらず新規事業を諦めかけていたが、1名でも複数のお客様対応ができる点が魅力的だった」

「資格が不要で採用の間口が広い。最小人数で立ち上げられるのが安心材料になった」









【歯のホワイトニング専門店「ホワイトニングカフェ」】

「ホワイトニングカフェ」は2015年10月にサービスを開始した、歯のホワイトニング専門店です。医療行為を伴わず、お客様自身が施術を行うセルフ方式を採用しており、痛みが少なく最短30分程度で完了します。料金は1回4,980円からの明朗な価格設計で、初めての方でも利用しやすい点が特徴です。全国に直営・フランチャイズで展開し、男女問わず幅広い層に利用されています。フランチャイズ運営は平均運営人数1～2名を想定し、研修3日で基本オペレーションを習得可能。資格不要のため採用の間口が広く、採用人数の目安は1～2名で立ち上げが可能です。









【今後の展開】

人手不足が構造課題となる中、省人化・低固定費型の業態ニーズは今後も高まると見込まれます。当社では駅近・オフィス街に加え、地方都市でも1～2名運営で安定稼働する成功事例が出ていることから、地域特性に合わせた出店支援を強化します。商圏規模や生活導線に合わせた立地選定・集客設計を標準化し、開業までのリードタイム短縮を推進。研修・運営支援のアップデートを継続し、加盟検討者の不安要素(採用・運営負荷)を下げることで、2026年度も開業ペースの維持・拡大を目指します。









【会社概要】

名称 ： 株式会社アユザック

所在地 ： 〒651-0095 兵庫県神戸市中央区旭通5-3-4 アクティブ88 7F

代表者 ： 代表取締役 佐藤 和也

URL ： https://whiteningcafe.jp/company/