ハスクバーナ・ゼノア株式会社 (本社：埼玉県川越市、代表取締役：アンナ・パウリーン・エリザベス・ニルソン) が支援する武藤唯選手(福島県)が、2026年3月12日(木) ～15日 (日)にスロベニアで開催されたWorld Logging Championship 2026 (第36回 世界伐木チャンピオンシップ = WLC )において、ウィメンクラスで日本人初となる個人総合金メダルを獲得しました。

本大会には、ヨーロッパを中心に24カ国、合計114名の選手が参加し、伐倒、ソーチェン着脱、丸太合せ輪切り、接地丸太輪切り、枝払いの個人種目および国別対抗のリレー種目とプロフェッショナルクラス3名による団体戦にて、熱い戦いを繰り広げました。

JLC Team HusqvarnaとしてWLCに出場した4名のうち、ウィメンクラスの武藤唯選手(福島県)は、日本人初となる個人総合金メダルを獲得し、世界の頂点に立ちました。種目別でも、接地丸太輪切りで日本人初となる金メダル、丸太合わせ輪切りで銀メダル、伐倒で日本人初となる銀を獲得し、1大会で3つの種目別メダル獲得も日本人初の快挙となりました。

髙山亮介選手(長野県・有限会社矢守産業)は、ソーチェン着脱競技で銀メダルを獲得し、プロフェッショナルクラスにおいて日本人初となるメダルを獲得しました。U-24クラスの山岡空選手(長野県・有限会社矢守産業)は、ソーチェン着脱と丸太合わせ輪切りの2種目で銀メダルを獲得。U-24で複数種目のメダルを獲得した日本人初の選手となり、次世代を担う実力を示しました。





個人総合でメダルと国旗を手にした武藤唯選手





＜WLC競技結果詳細＞





●ウィメンクラス

武藤唯選手： 林業アカデミーふくしま第2期生

伐倒 626pt./ ソーチェン着脱 120pt./ 丸太合せ輪切り 186pt. (銀メダル) / 接地丸太輪切り 233pt. (金メダル）/ 枝払い 384pt.合計 1,549pt (ウィメンクラス総合第1位)





●U-24クラス

山岡空選手： 長野県林業大学校第43期生 有限会社矢守産業所属

伐倒 623pt./ ソーチェン着脱 132pt. (銀メダル) / 丸太合せ輪切り 179pt. (銀メダル) / 接地丸太輪切り 165pt./ 枝払い 376pt. 合計1,475pt (ジュニアクラス総合第11位)





●プロフェッショナルクラス

髙山亮介選手： 長野県林業大学校第39期生 有限会社矢守産業所属

伐倒 648pt./ ソーチェン着脱 140pt. (銀メダル) / 丸太合せ輪切り 186pt./ 接地丸太輪切り 164pt./ 枝払い 398pt.合計 1,536pt (プロフェッショナルクラス総合第44位)





松村祐選手： 有限会社矢守産業所属

伐倒 588pt./ ソーチェン着脱 122pt./ 丸太合せ輪切り 176pt./ 接地丸太輪切り 232pt./ 枝払い 402pt.合計 1,520pt (プロフェッショナルクラス総合第48位)





当社はハスクバーナプログラムとして、これまで日本国内の林業大学校・アカデミー向けにWLC競技を活用した安全教育を提供してきました。武藤唯選手は、その一つである林業アカデミーふくしまの第2期生であり、 同校で培った確かな技術と安全意識を世界の舞台で存分に発揮しています。

2024年の世界伐木チャンピオンシップで武藤唯選手は、ウィメンクラス個人総合でアジア人として初の3位に入賞し、種目別でも枝払いと丸太合わせ輪切りで銀メダルを獲得する活躍を見せました。

また、国内においても日本伐木チャンピオンシップ2025で金メダルを獲得し、2大会連続となる出場権を得て、ついに世界の頂点に立つという快挙を成し遂げました。





当社は、WLCの永久スポンサーとして大会を支援するとともに、JLC(日本伐木チャンピオンシップ)が2014年に日本で初開催されて以来、唯一継続してメインスポンサーとしてサポートを行ってまいりました。JLCおよびWLCの競技を通じて、林業従事者の皆さまの技術力向上を支援し、日本の林業の発展を担う人材づくりを継続して支援していきます。