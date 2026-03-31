総合家電メーカー、ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、2026年モデルのルームエアコン2機種およびスポットエアコンを、2026年4月上旬より順次発売します。いずれも“日本基準”で開発し、日本の住環境や使用シーンにきめ細かく配慮した、日本のお客様のための製品です。





ハイセンス2026年エアコン新モデル





近年、エアコンに求められる役割は、単なる冷暖房機能にとどまらず、快適性、省エネ性、清潔性、そしてインテリアとの調和など、ますます多様化しています。こうしたニーズを踏まえ、ハイセンスは、日々の暮らしの中でより快適に、より使いやすくお使いいただける製品ラインアップを拡充しました。





ルームエアコンは、基本性能と清潔機能を追求した「Sシリーズ」と、ダークトーンの空間にも自然に調和する「Sシリーズ ブラックモデル」をラインアップ。快適な冷暖房性能に加え、「パワフル運転」や6段階の風量調節に対応し、季節やお部屋の環境、お好みに合わせたきめ細かな空調を実現します。

また、「エアコンを設置できない場所も快適にしたい」というニーズに応えるスポットエアコンも展開します。コンパクトで移動しやすい設計でありながら、パワフルな冷風を送り出すことができ、設置工事が難しい空間や一時的に涼しさを求めるシーンなど、さまざまな用途で活用いただけます。









■ルームエアコン

【「Sシリーズ」】

＜商品特徴＞

(1) どっちも解凍洗浄

室内機と室外機の熱交換器を-19℃に冷やし、 周囲の水分を付着させて凍らせた後に一気に溶かして汚れを洗い流す「どっちも解凍洗浄」。お手入れしにくい熱交換器の、カビや臭い、油汚れ、ホコリまで、しっかり洗浄します。

※冬期などの湿度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。

※すべての汚れを洗い流せるものではありません。





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(2) 内部クリーン

冷房や除湿運転を行うと、エアコンの内部が湿り、カビやニオイの発生の原因に。「内部クリーン」運転により、エアコン内部を乾燥させ、カビや臭いの発生を抑制します。

※自動運転・暖房・送風の運転停止時には内部クリーンは作動しません。





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(3) 抗菌はっ水フィルター

フィルター樹脂に、はっ水素材を練り込みました。流水でフィルター表面についた汚れも、ラクラク洗い流します。しかもSIAA認証済みの無機系銀抗菌加工により、細菌が繁殖しやすいフィルター表面を清潔に保ちます。

試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法：菌：抗菌試験はJIS Z 2801による（※従来品との比較 ※撥水効果が弱まるので、洗剤を使用しないでください ※すべての汚れを洗い流せるものではありません





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(4) 立体気流

風の向きを上下左右に連続的に自動スイング。立体気流を生み出し、お部屋の温度をムラなく均一に保ちます。





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(5) パワフル運転

・「パワフル運転」から6段階での風量調節が可能。最大パワーで帰宅後のお部屋を素早く快適な温度に。

※送風運転の時は、パワフル・自動風量は設定できません。





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(6) 便利で多彩なリモコン

・0.5℃単位で温度設定が可能

冷房・暖房ボタンで運転した場合、温度ボタンの「＋」「-」を押すことで、0.5℃刻みのきめ細やかな温度設定が可能。冷房も暖房も快適にコントロールできます。

※自動・除湿運転の場合は1℃刻みになります。





・入／切タイマー(1時間単位設定)

入／切タイマーのどちらか一方だけではなく、両方の同時設定が可能。忙しい朝でも切り忘れがなく安心です。





・快適なおやすみモード

極端な温度変化を抑え、快適な睡眠環境を整えます。





・バックライト＆蓄光ボタンリモコン

※ブラックモデルには蓄光ボタン機能はありません。





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大きな文字、大きな液晶、大きなボタンで視認性の高いリモコンを付属しております。





【商品概要】

ルームエアコン Sシリーズ

商品名 ： A-S22S-W HA-S25S-W HA-S28S-W HA-S40S2-W

畳数のめやす ： 6畳 8畳 10畳 14畳

本体希望小売価格： いずれもオープン価格









【「Sシリーズブラックモデル」】

＜商品特徴＞

上記Sシリーズの特徴に加え、さらに2つのポイントがあります。





(1) ブラックデザイン

ダークなお部屋にマッチする、ブラック色(室内機、リモコン)。家電を黒で統一したい方におすすめです。





(2) Wi-Fi機能搭載

スマホで操作、帰宅前にスイッチオン。外出先から、スマホのアプリでエアコンのON/OFF切り替えや、詳細な操作ができて便利です。





【商品概要】

ルームエアコン Sシリーズ ブラックモデル

商品名 ： HA-S22S-B HA-S28S-B HA-S40S2-B

畳数のめやす ： 6畳 10畳 14畳

本体希望小売価格： いずれもオープン価格









■スポットエアコン

【商品特徴】

(1) 環境への配慮

エネルギー効率の良い冷媒「R32」を採用し、環境に配慮しています。





(2) コンパクトな本体

収納時も場所をとりません。キャスター付きで移動も簡単。





(3) 設置が簡単

窓パネル＋排気ダクトが付属しており、購入後にすぐ使えて快適です。

(窓パネル60～154cmに対応、排気ダクト付属)

※別売部品(部品コード：20223793)で154～200cmの窓に対応

・排気ダクトなし：スポット冷却

・排気ダクト装着：お部屋の冷却





(4) 防虫網

窓パネル使用時に、虫の侵入を防ぐ防虫網を採用

※すべての虫の侵入を防げるわけではありません。





(5) リモコン

・夜でも使いやすい、バックライト付き

・リモコンに搭載された体感温度センサーで、快適な室内温度調整が可能





(6) その他機能

・24時間ON／OFFタイマー

・選べるモード(おやすみモード／パワフルモード)





(7) 水捨て不要のノンドレン仕様

※湿度が高い環境で連続運転を行った場合、排水処理が必要になる場合があります。





【商品概要】

スポットエアコン

商品名 ： HPAC-22S

本体希望小売価格： オープン価格









■会社概要

社名 ： ハイセンスジャパン株式会社

本社 ： 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町６６－２ 興和川崎西口ビル 19階

設立日 ： 2010年11月4日

代表者 ： 代表取締役社長 張 喜峰

事業内容： 家電の輸入・販売等

URL ： https://www.hisense.co.jp/