全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、毎週土曜よる7時から放送中の「土曜洋画劇場」にてポール・ニューマン主演の映画を4週連続で放送します。

4月の「土曜洋画劇場」は、クールな眼差しと内に秘めた情熱、年齢を重ねるごとに深まる人間味で、時代を超えて世界を魅了してきたポール・ニューマンの主演作を一挙放送。

スティーブ・マックイーンとの夢の競演が話題を呼び、アカデミー賞3部門を受賞したパニック超大作『タワーリング・インフェルノ』、若き日のニューマンが才能あるビリヤードプレイヤーを演じた『ハスラー』と、その 25 年後、マーティン・スコセッシ監督のもとトム・クルーズと火花を散らし、ニューマンが主演男優賞に輝いた『ハスラー2』、さらに人生の後半を迎えた男の日常を丁寧に描いたヒューマンドラマ『ノーバディーズ・フール』まで、ジャンルを超えて輝く名作をお楽しみください。【5月の「土曜洋画劇場」ではスティーブ・マックイーン特集をお届け】

放送情報

「土曜洋画劇場」毎週土曜よる7時～4月4日（土）『タワーリング・インフェルノ』4月11日（土）『ハスラー』4月18日（土）『ハスラー2』4月25日（土）『ノーバディーズ・フール』■『土曜洋画劇場』番組HP： https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/■コピーライト：『タワーリング・インフェルノ』：© 1974 Warner Bros. Ent. All rights reserved.『ハスラー』：© 1961 Twentieth Century Fox Film Corporation.『ハスラー2』：© 1986 Touchstone Pictures. All rights reserved.『ノーバディーズ・フール』：TM, ® & © 2026 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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