株式会社システックは、日本古来の美意識と現代の持続可能なテクノロジーを高い次元で融合させた新ブランド「ART LUMINO SERIES」を展開いたします。

本シリーズは、歴史的建造物や古民家、ラグジュアリーな宿泊施設が抱えてきた「光」の課題を解消し、空間の価値を再定義するために誕生しました。これまで、伝統建築における空間演出には、文化財保護の観点から壁面への穿孔や配線工事が認められないといった「施工上の制約」と、和蝋燭などの裸火に伴う「火災リスク」という大きな障壁が存在していました。「ART LUMINO SERIES」は、こうした課題をソーラー充電技術と、一般的なリチウムイオン電池に比べ熱暴走のリスクが極めて低い不燃性電解液で構成された「ニッケル水素電池」の採用によって解決。完全コードレス設計により、通常1箇所あたり数十万円かかる施工費用を限りなくゼロに抑え、歴史ある空間の美しさをそのままに、大切な建物の未来を守ります。素材選びにおいても、社寺仏閣にも用いられる浜松産「天竜檜（てんりゅうひのき）」や、薬剤不使用で防腐・防蟻性に優れた高熱処理木材「エステックウッド」など、厳選された天然素材を使用しています。伝統建築の格調高い空間から、モダンな屋外風景まで、どこに置いてもその場にそっと寄り添う無垢な表情を大切にしました。さらに、太陽光エネルギーを活用するこの仕組みは、ランニングコストを排し、脱炭素社会への貢献と夜の魅力創出を両立させます。環境に負荷をかけない選択は現代における何よりの贅沢であり、仄かな灯りを通じて導入施設の環境配慮への姿勢を視覚的に訴求できます。「ART LUMINO SERIES 鼓結」は、古民家再生施設やラグジュアリーな空間にふさわしい、意匠性と利便性を兼ね備えた高級LED照明です。設置したその日から、包み込むような陰影と安全が織りなす上質な体験を提供し、日本の伝統文化を次世代へと語り継ぐ一端を担ってまいります。■ 製品ラインナップ

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