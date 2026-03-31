株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京都八条口（所在地：京都市南区）とホテル京阪 京都駅南（所在地：京都市南区）では、２０２６年４月１日（水）より朝食ビュッフェをリニューアルいたします。 今回のリニューアルでは、世界的に権威ある料理コンクールでの受賞歴を持つ伊藤道彰氏（株式会社円居）が監修する本格洋食メニュー「鶏肉ソテー まどいガーリックソース」や「ミートローフ」などを日替わりでご提供いたします。さらに、新鮮な野菜やフルーツを楽しめる「サラダ＆フルーツファクトリー」や、女性をはじめ健康志向の方に嬉しい自家製フルーツジュースやデザートのラインナップを強化いたしました。 一晩かけてじっくりと漬け込んだ「フレンチトースト」を、ホテル京阪 京都駅南では黒蜜や抹茶など８種類のソースとともに、ホテル京阪 京都八条口ではお客さまの前で焼き上げるライブキッチン形式でお楽しみいただけます。 リニューアルした朝食ビュッフェで心身ともに満たされる特別な朝を演出します 。元気な一日をつくる「優しい朝ごはん」をご用意し、皆さまをお待ちしております。

伊藤 道彰

1965年 京都府出身㈱京都ホテル（現 京都ホテルオークラ）で キャリアをスタートアルザス地方「ボーレンベルグ」にて研鑽2004年 「ピエールテタンジェ国際料理コンクール」日本大会ファイナリスト2008年・2012年 「世界料理オリンピック」日本代表2008年 銀メダル、2012年 銅メダル獲得2017年「京都府の現代の名工」選出2018年 国際レストランコンクール第5 回「フレール・エーベルラン杯」準優勝

■レストラン・朝食概要

ホテル京阪 京都八条口京都市南区東九条南山王町５－１ ＪＲ京都駅八条東口より徒歩約５分 ０７５－６６２－０３２１

【営業時間】７：００～１０：００【料金（税込）】大人２，５３０円 小学生１，２６５円 幼児無料

ホテル京阪 京都駅南京都市南区東九条室町５５番地 ＪＲ京都駅八条西口より徒歩１分 ０７５－６９２－０３２１

【営業時間】７：００～１０：００【料金（税込）】大人２，２００円 小学生１，１００円 幼児無料

https://newscast.jp/attachments/bjtWRyhKdi9KouezPOpd.pdf