ターナー＆タウンゼント株式会社（東京都港区）は、最新レポートで2025年の建設市場において、構造的な労働力不足やサプライチェーンの制約、長期化するインフレが依然として大きな負担となっている現状を明らかにしました。

これらの課題は一時的な要因にとどまらず、開発から調達、アセットマネジメントに至るまで市場環境そのものを再定義する決定的な要素となり、2026年に向けて投資判断やプロジェクト遂行に新たな要請を突きつけています。投資市場ではホテルとオフィスが引き続き堅調で、東京CBDではグレードAオフィスの賃料がバブル期水準に迫るなど強い需要が継続しました。一方で、物流施設など新築大型案件の減速や、金融審査の厳格化を背景に、投資はリファービッシュや特殊用途施設など価値創出型へシフトしています。2025年度の建設投資は1.3％増の74.93兆円1と安定的に推移する見通しですが、請負企業のセンチメントは厳しさを増しています。ゼネコン・サブコンの多くが2029年以前の競争入札への参加に消極的で、資材価格の上昇やキャパシティ不足によるコスト増が顕著です。

建設インフレ率は2026年も5％2を超える見込みで、高止まりが続くと予測されています。サブコンの利益率上昇や慢性的な人材不足もインフレの構造的要因として鮮明になっており、従来型の契約スキームは限界に近づいています。2026年は、透明性の高い調達手法、早期のサプライチェーン関与、公平なリスク分配など、より先進的なデリバリーモデルへの本格的な転換が求められる年となります。こうした環境に対応し、商取引構造と調達戦略を再構築できる組織こそが、供給能力の確保と事業競争力の強化を実現し、2026年以降の市場で優位に立つことができるでしょう。注1. https://www.zai-keicho.or.jp/wp-content/uploads/2025/04/keizaiyosoku202504.pdf注2. https://www.nikken.co.jp/ja/expertise/costmanagement_2026-01.html

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ターナー＆タウンゼント株式会社について

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