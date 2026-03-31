コミュニケーションロボット事業を展開するNUWAロボティクスJAPAN株式会社(本社：東京都、代表取締役社長：矢吹 雅彦)は、対話型コミュニケーションロボット「Kebbi」シリーズの新モデル「Kebbi3(ケビー・スリー、モデルNB3)」の注文受付を、2026年4月より開始し、出荷は2026年夏頃を予定しています。

Kebbi3は、現行モデル「Kebbi Air S(NB2)」をベースに、AI性能、音声認識技術、通信機能、拡張性を大幅に強化した次世代コミュニケーションロボットです。従来モデルと比較し、会話処理速度、音声認識精度、システム拡張性を大きく向上させました。





Kebbi3(ケビー・スリー)





近年、店舗や公共施設、企業受付などでは、人手不足の深刻化やDXの進展を背景に、接客・案内業務を支援するロボットの需要が高まっています。特に生成AIの進化により、単なる音声案内ではなく、人と自然に会話できるコミュニケーションロボットへの関心が急速に拡大しています。





こうした背景のもと、Kebbi3ではエッジAIとクラウドAIを組み合わせたハイブリッドAIアーキテクチャを採用しました。簡単な会話処理やユーザー意図の判断はロボット本体のエッジAIで処理し、複雑な会話はクラウド上の生成AIと連携することで、より高速で自然な対話を実現します。

さらに、AIVCスマートノイズとビームフォーミングによるノイズキャンセリング技術を採用し、展示会場や店舗などの騒音環境でもユーザーの声をクリアに認識します。





ソフトウェア面では、OSをAndroid 15へアップデートし、通信機能もWi-Fi 6およびBluetooth 5.1に対応。USBポートはOTG機能を備え、有線LAN接続や各種IoTデバイスとの連携など、柔軟な拡張が可能になりました。

また、生成AIとRAG(検索拡張生成)技術を組み合わせることで、企業情報や商品情報などの知識データベースに基づいた高精度な質疑応答を実現します。これにより、受付、案内、商品説明など、正確性が求められる接客業務をサポートします。





さらに、RoFlowの機能を活用することで、AIがユーザーの状況や会話内容を踏まえて自律的にアプリケーションを起動したり、外部データと連携して適切な情報を提示するなど、エージェンティックAIの要素を取り入れた機能も実現しています。これにより、ロボットがより能動的にユーザーをサポートする次世代の対話体験を提供します。

今後のアップデートとして、以下の機能も2026年末頃より順次提供予定です。

・声紋認証によるユーザー識別機能

・会話中の自然な割り込み応答機能

・企業ブランドに対応したカスタムウェイクワード(有料)









■コミュニケーションロボット事業のラインアップを拡充

NUWAロボティクスJAPANでは現在、

・対話型コミュニケーションロボット「Kebbi」シリーズ

・サイネージ型サービスロボット「Collibot」

の2つのロボットラインアップを展開しています。Collibotの派生版として配膳型サービスロボットも提供可能です。

また、ソフトウェアソリューションとしても、

・共通システムツールのRoFlow(ローフロー：ロボットワークフロー)によるノーコードでのソリューション開発

・共通UIの遠隔監視・管理システム(RMS：ロボットマネージメントシステム)

などで、より現場に即したロボットソリューションが完成します。





Kebbiシリーズは、人と自然な会話を行う対話型ロボットとして、企業受付、店舗接客、教育分野、見守り用途など幅広い分野で活用されています。

一方、Collibotは大型ディスプレイを搭載し、広告・案内・接客を融合したサイネージ型サービスロボットとして、商業施設や大型店舗での利用を想定しています。





KebbiとCollibotを組み合わせてご利用





KebbiシリーズとCollibotを組み合わせることで、複数のロボットが連携した接客・案内サービスの構築も可能になります。例えば、Kebbiシリーズが受付対応を行い、その後、連携するCollibotが来場者を案内しながら施設や展示物を説明するなど、ロボット同士が役割分担を行う新しい接客体験を実現します。





また、比較的導入しやすいKebbiシリーズから導入を開始し、段階的に移動・案内・接客・広告機能を備えたCollibotへ拡張していくことで、実用的に発展させていけるロボットソリューションを構築することが可能になります。









■想定利用シーン

Kebbi3は、人と自然な会話を行いながら業務をサポートできるため、以下のような用途での活用を想定しています。

・企業受付・施設案内

・店舗での接客・商品説明

・展示会やイベントでの案内

・公共施設の窓口業務

・高齢者施設や家庭での見守り・会話サポート









■代表コメント

NUWAロボティクスJAPAN株式会社

代表取締役社長 矢吹 雅彦

「生成AIの進化により、人と自然に会話できるコミュニケーションロボットへの期待は急速に高まっています。今回発表するKebbi3は、聞き取り性能が大きく向上し、プロンプト設計を行った生成AIとRAG(検索拡張生成)を組み合わせることで、より自然でスムーズな対話体験を実現した次世代モデルです。

さらに、当社のノーコード開発ツールRoFlowを活用することで、AIがユーザーの状況や会話内容に応じて自律的にアプリケーションを起動したり、外部データと連携するエージェンティックAI(自律的に行動するAI) の仕組みも実現しています。これにより、ロボットがより能動的にユーザーをサポートする次世代の対話体験を提供します。





人手不足が深刻化する中、企業受付や店舗接客、施設案内などの分野ではロボットによる業務支援のニーズが拡大しています。当社では、対話型ロボットであるKebbiシリーズと、サイネージ型サービスロボットであるCollibotを組み合わせることで、新しい接客・案内サービスの提供を目指しています。

今後も生成AIとロボティクス技術の融合を通じて、サービス業のDX推進と、人とロボットが共存する社会の実現に貢献してまいります。」









■主なハードウェア強化ポイント





主なハードウェア強化ポイント





注)NUWAロボティクスJAPAN株式会社は、NUWA Robotics Inc.の日本法人として2020年に設立。日本市場におけるロボット事業を管轄しています。

NUWA Robotics Inc.は、ケイマン諸島にグループ統括会社を置き、台湾、日本、中国、香港、米国、ウズベキスタン等に拠点を展開する総合ロボットメーカーです。コミュニケーションロボット、自律走行サービスロボット、産業用ロボットを開発・製造しており、主要株主には鴻海精密工業(Foxconn)およびXiaomi(シャオミ)等が含まれています。









【本件に関するお問い合わせ先】

会社名： NUWAロボティクスJAPAN株式会社

Email ： nuwajp@nuwarobotics.com