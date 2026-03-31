株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:野口功司、以下CBTS)が運営する学びのメディア『日本の資格・検定』で「日本の資格・検定川柳 2026」を開催し、この度31句の入賞作品が決定しましたのでお知らせします。





＞＞「日本の資格・検定 川柳 2026」結果発表 https://jpsk.jp/lp/senryu2026_result

「日本の資格・検定川柳2026」とは

本企画は、川柳のコンテストを通してユーザーのみなさまに資格・検定をより身近に感じていただきたいという想いで2019年より開催しております。





8回目となる今回は、過去最多クラスの2,688句の応募作品から、『日本の資格・検定』編集部と600以上の資格を保有する「資格ソムリエ」林雄次先生・CBTS代表取締役社長 野口功司が協力し、厳正なる審査を行い入賞作品を決定しました。





入賞作品には、大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」や今年の干支である「午（ウマ）」、さらにはAIとの共存など、トレンドを取り入れた作品が選出されています。





「日本の資格・検定川柳 2026」結果発表ページでは、公式キャラクター「しか犬」による選評や、審査員の熱いコメントとともに全入賞作品をご紹介していますので、ぜひご覧ください。





＞＞「日本の資格・検定 川柳 2026」結果発表 https://jpsk.jp/lp/senryu2026_result

■ 入賞作品

最優秀賞

「予報士も 妻の雷 予知できず」 置楽さん





優秀賞

「問題と ウマが合わずに 不合格」 じゅんさん

「ミャクミャクと 宅建受験 10年目」 プーハさん





この他、資格ソムリエ賞など計31の受賞作品を発表！ ぜひチェックしてみてください。





＞＞「日本の資格・検定 川柳 2026」結果発表 https://jpsk.jp/lp/senryu2026_result

■ 募集概要

※募集概要ページ：https://jpsk.jp/lp/senryu2026

■「日本の資格・検定川柳2026」の紹介について

「日本の資格・検定川柳2026」についてご紹介いただける場合はメディア名「学びのメディア『日本の資格・検定』」および記事URL（https://jpsk.jp/lp/senryu2026_result） の明記をお願いいたします。

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代表者 ：代表取締役社長 野口功司

設立年月：2009年5月

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企業ホームページ： https://cbt-s.com





主要事業

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