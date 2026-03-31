茨城・常総の魅力を発信する食のテーマパーク「道の駅常総」(所在地：茨城県常総市／運営：株式会社COLLECT)は、2026年4月4日(土)・5日(日)の2日間、「イースター祭」を開催いたします。

“春の訪れ”と“生命の象徴である卵”をテーマに、館内を巡るエッグハントや、天てり卵を使用した限定メニュー・商品など、五感で楽しめる体験型イベントを展開いたします。

公式サイト： https://www.michinoeki-joso.com/





道の駅常総のイースターイベント！





■ 春の訪れと“卵”の文化

イースターは春の訪れを祝うイベントであり、卵はその象徴的な存在として世界中で親しまれています。

道の駅常総では、この文化に着目し、施設オリジナルのブランド卵「天てり卵」を軸に、イースターの世界観と地域食材の魅力を掛け合わせたイベントを展開します。









■ 道の駅常総オリジナル卵「天てり卵」





道の駅常総オリジナル「天てり卵」





天てり卵は、多段式平飼いで育てられた鶏が産む、道の駅常総限定のブランド卵です。餌や飼育環境にこだわり、卵特有の癖を感じにくく、濃厚でコクのある味わいが特長で、オレンジ色の黄身は弾力があり、料理やスイーツの中でもしっかりと存在感を発揮します。





道の駅常総にて販売しているメロンパンやプリンなどの看板商品にも使用されている、欠かすことのできない素材です。





「天てり卵」という名称には、“茨城を照らす陽の光のように、人の暮らしを明るく照らす存在でありたい”という想いが込められています。









■ 卵を味わい尽くす、ちょっと贅沢なセット

天てり卵の魅力を丸ごと味わえるイースター限定セットを販売いたします。

・天てり卵

・卵かけ醤油

・天てり卵を使用した切り株バーム

お料理の調味料として、またスイーツなど両方で楽しめる構成で、“卵の美味しさを体験するセット”としてご提案します。

通常2,895円(税込) → イベント限定2,500円(税込)









■ 館内を巡るエッグハント体験

館内に隠されたイースターエッグを探し、キーワードを集めていただく参加型イベントを実施。すべて集めた方にはプレゼントをご用意しております。

“買うだけでなく、歩いて楽しむ”体験型イベントとして、お子様から大人まで楽しめる内容です。

※参加無料









■ イースターを祝う可愛らしいスイーツも登場！





イースター限定のスイーツも。





TAMAGOYAカフェレストランでは、パンケーキをご注文のお客様に、イースター限定トッピング「ミニバニークリーム」を無料提供いたします。

ふんわりとろけるパンケーキに、思わず写真を撮りたくなる可愛らしさをプラス。









■ 開催概要

開催日： 2026年4月4日(土)～5日(日)

場所 ： 道の駅常総

内容 ： エッグハント、限定商品販売、特別メニュー提供









■「道の駅常総」について





道の駅常総について





圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。









■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営 ： TTCグループ

(代表団体 ： 株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、飲食店の経営、

地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/