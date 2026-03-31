2026 年JD.com宿遷マラソンが成功裏に終了

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【宿遷（中国）2026年3月30日新華社＝共同通信JBN】3月29日、中国宿遷市は最高の春の日を迎え、2026年JD.com Suqian Marathon（JD.com宿遷マラソン）の号砲が鳴り、レースが正式にスタートしました。国内外から1万2000人のランナーが宿遷に集い、朝焼けに照らされ、春風に吹かれながら、この街の情熱と活力に火をつけました。

今年は宿遷が地級市として設立されてから30周年に当たります。江蘇省で最も若い県級市である宿遷市は、30年にわたる成長の中で、遅れを取り戻すという伝説を残しており、その忍耐強い努力は、コース上のマラソンランナーにもインスピレーションを与えています。42. 195キロのレースコースは、宿遷の美しい春の景色を織りなすだけでなく、このイベントの実施への心遣いと配慮、それにあらゆる場面でのサポートをも体現しています。Painting Suqian in Danqing（丹青により宿遷を描く）という大規模な絵画プロジェクトであるThe Most Beautiful Suqian Marathon Route（最も美しい宿遷マラソンルート）では、絵画愛好家たちを招聘し、素晴らしい300メートルに及ぶ巨大な絵巻を制作しました。この絵巻は、宿遷の設立以来30年間の都市変遷や文化的魅力、生態学的な美しさを見事に表現しています。40人の活気ある「Suqian Marathon Babes（宿遷マラソン美女たち）」がコース沿いの各キロ地点とゴール地点に立ち、熱烈な声援と温かい笑顔で参加者らに前に進む勢いを与えました。60の音楽応援スタンドやテーマ別のパフォーマンスゾーンがコース上の主要な場所に設けられ、ポップバンドや伝統民謡、ダイナミックな太鼓とダンスのショーなど、さまざまな芸術が披露され、42. 195キロに及ぶレースコースを宿遷ならではの特性と若々しい活力が融合した音楽カーニバルの場に変えました。

ソース： 2026 JD.com Suqian Marathon