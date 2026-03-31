一般財団法人日本情報経済社会推進協会（以下JIPDEC）は、2026年4月20 日まで、JIPDECセミナー「AIのリスクマネジメントとAIマネジメントシステム（AIMS）認証の最新動向」をオンデマンド配信いたします。

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近年、AI技術、特に生成AI技術の進展・普及が活発化したことにより、業務効率化や新たなビジネス創出が進む一方、ディープフェイクによる誤情報の拡散、プライバシー侵害、AIによる不当な判断などの社会的リスクが顕在化しています。また、サイバーセキュリティの分野では、AIが防御強化に活用される一方で、AIを悪用したサイバー攻撃の高度化等による新たな脅威も生まれており、これらに適切に対処することは企業にとって重要な経営課題となっています。

このようにAIの社会実装が国際的に加速するなかで、企業・組織にはサイバーセキュリティとAI ガバナンスを両立しながら、リスクを管理し安全に活用する仕組みづくりが求められています。

本セミナーでは、国際的なサイバーセキュリティ・AIに関するマネジメントのポイントを概観するとともに、企業がAIのリスクに体系的に取り組む手法の一つであるAIマネジメントシステム（ISO/IEC 42001）の制度・仕組み、さらに実際の導入事例を通じてその具体的な活用方法をご紹介します。

セミナー概要

・主催：一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC)

・共催：一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター（ISMS-AC）

・後援：

AIセーフティ・インスティテュート（AISI）

一般社団法人AIガバナンス協会（AIGA）

一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）

日本マネジメントシステム認証機関協議会（JACB）

・視聴方法： Zoomビデオウェビナーによるオンデマンド配信（動画4本／計 約100分）

・配信期間：2026年4月20（月） 17:00まで

・参加費：無料（参加申込みが必要です）

・プログラム

【動画1】（約35分）

・開催挨拶 JIPDEC 常務理事 山内 徹

・基調講演「「AI ガバナンス・セキュリティと政策動向 AIリスク 「技術課題」から「経営の意思決定課題」へ転換」 」

マサチューセッツ工科大学サイバー・ＡＩセキュリティマネジメントコンソーシアム（ＣＡＭＳ） 副統括責任者／慶応義塾大学 特任教授／ミュンヘン工科大学AI倫理研究所客員教授 藤末 健三氏

【動画2】（約20分）

「AIMS適合性評価制度の概要」

ISMS-AC ISMS/AIMS/ITSMS/BCMS認定主任審査員 郡司 哲也

【動画3】（約25分）

ISO/IEC 42001認証事例紹介「AIMSを通じたAIガバナンスの「実装」」

株式会社Godot 共同創業者、CTO（Chief Technical Officer） 鈴井 豪氏

【動画4】（約25分）

ISO/IEC 42001認証事例紹介「生成AIソリューション「LITRON®️ Generative Assistant」 の開発および提供」

株式会社NTTデータグループ グローバルガバナンス本部 Technology Governance部長 伏田 享平氏

■ 本件に関するお問い合わせ

⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

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