シェフラーと Leju Robotics Technology Co., Ltd. は、ヒューマノイドロボット（人型ロボット）の実用化・量産化に向けた戦略的パートナーシップを締結

中国メーカーとの提携で、シェフラーがヒューマノイド・エコシステムおよび中国成長市場への足掛かりを獲得

8つの製品ファミリーを展開するシェフラーは、ヒューマノイドロボティクス分野における「選ばれる技術パートナー」としての地位を強化

2026年3月2日 | Herzogenaurach, Germany / Suzhou, China / Yokohama

モーションテクノロジーカンパニーであるシェフラーは、ヒューマノイドロボティクス分野の中国有力テック企業 Leju Robotics Technology Co., Ltd. とパートナーシップを締結しました。欧米大手メーカーとの協業に続き、今回が初の中国企業との提携となり、シェフラーがグローバルなヒューマノイド・エコシステムでの存在感をさらに高める重要な一歩となります。今回のパートナーシップは、工場でのスマート点検、設備操作支援、物流、人とロボットの協働など、産業用途におけるヒューマノイドロボットの活用を推進することを目的としています。シェフラーは 2035 年までに、自社の生産現場へ数千体規模のヒューマノイドロボットを導入する計画です。

Schaeffler AG CEO のKlaus Rosenfeldは、次のように述べています。「シェフラーは、従来の中核事業に加えて、ヒューマノイドロボティクスをはじめとする新たな成長分野にも重点的に取り組んでいます。Leju Robotics との提携により、急成長する中国のヒューマノイド市場において、強力かつ革新的なパートナーを得ることができました。8つの製品ファミリーに加え、長年にわたり培ってきた製造の卓越性と技術革新力を有する当社は、この分野で確固たる優位性を築いています。本パートナーシップにより、シェフラーはグローバルなヒューマノイド・エコシステムにおける地位をさらに強固なものにし、当社が信頼される優れた技術パートナーであることを改めて示します。」

Leju Robotics のバイスプレジデント Zhendong Ke氏は、次のように述べています。「ハイエンド機器の製造や産業オートメーションに関する高度な専門知識を持つシェフラーに対し、Leju Robotics はヒューマノイドロボットの研究開発および産業規模での量産化に関する知見を提供します。本パートナーシップにより両社の強みを結集し、産業用途の活用シナリオ創出、データ収集、モデルの反復学習、さらには次世代技術の開発に重点を置いた取り組みを加速します。さらに、産業バリューチェーン全体にわたる両社のイノベーション力を融合し、ヒューマノイドロボット分野におけるオープンで相利共生型のエコシステム構築を推進します。」

ヒューマノイドロボティクス分野で「選ばれる技術パートナー」

シェフラーは、ヒューマノイドロボット向け主要コンポーネントを提供しています。製品ポートフォリオは、転がり軸受、スクリュードライブ、精密ギアのほか、モーター、センサー、サーマルマネージメント、バッテリーマネージメント関連など、多岐にわたります。こうした豊富な製品ラインナップにより、アクチュエーター、センサー、モーションコントロール、エネルギーマネージメントに求められるあらゆる要件に対応します。さらに、金属加工から積層造形まで、12 の主要製造技術に関する高度な専門知識を有しています。こうした技術と知見を組み合わせることで、実績ある産業プロセスと最先端のロボティクス技術を融合し、量産対応可能なソリューションを生み出すための理想的な基盤を築いています。

シェフラーのグレーターチャイナ CEO であるYilin Zhangは、次のように述べています。「ヒューマノイドロボティクスは、シェフラーの戦略的事業分野の一つであり、特に中国では非常に大きな市場ポテンシャルがあります。今回の戦略的提携は、ヒューマノイド事業の現地法人を設立したことに続く、重要なステップです。オープンで緊密なパートナーシップを通じて、中国の産業エコシステムにおける当社の存在感をさらに強化していきたいと考えています。Leju Robotics のような優れたパートナーとの協力により、ヒューマノイドロボット産業の発展に積極的に貢献できると期待しています。」

パートナーシップ調印式にて（写真左から）：Leju Robotics バイスプレジデント Zhendong Ke氏、Leju Robotics 中部地域ジェネラルマネージャー Hao Gao氏、Schaeffler Humanoids (太倉市) Co., Ltd. ジェネラルマネージャー Haitian Sun、シェフラーグレーターチャイナ CEO Yilin Zhang

写真：シェフラー

注）本プレスリリースは現地時間2026年3月2日付でドイツ・ヘルツォーゲンアウラッハおよび中国・蘇州において英語で発行されたものの日本語訳です。原文の英文と日本語訳の間で解釈に相違が生じた場合には英文が優先します。

将来の見通しに関する記述および予測

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シェフラーグループ - We pioneer motion

シェフラーグループは、80年以上にわたりモーションテクノロジーの分野で画期的な発明と開発を推進してきました。電動モビリティやCO₂削減効率の高い駆動システム、シャシーソリューション、そして再生可能エネルギーのための革新的なテクノロジー、製品、サービスにより、シェフラーグループは、モーションの効率性、インテリジェンス、持続可能性を高めるための、ライフサイクル全体にわたる信頼できるパートナーです。シェフラーは、モビリティエコシステムにおける包括的な製品とサービスの範囲を、ベアリングソリューションやあらゆる種類のリニアガイダンスシステムから修理および監視サービスに至るまで、8つの製品ファミリーに分けて示しています。シェフラーは、約11万人の従業員と55か国に約250以上の拠点を持つ、世界最大級の同族会社でありドイツで最も革新的な企業の一つです。