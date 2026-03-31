日販テクシード、AI Vision「ともに、拓く。」を策定ーーAIの力と人の力を掛け合わせ、信頼されるAIパートナーへ
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤 徹、以下日販テクシード）は、AIをお客様の業務や現場で活かしていくための指針として、AI Vision「ともに、拓く。」（以下、本AI Vision）を策定いたしましたので、お知らせいたします。
日販テクシードはこれまで、40年以上にわたりシステム運用・開発の現場に向き合い、既存の仕組みや業務に深く入り込みながら、実務に根ざした課題解決を積み重ねてまいりました。こうした現場理解を基盤に、AIを単なる技術としてではなく、業務の中で成果につなげる力として活かしていくことが重要だと考えています。
AI技術が急速に進化するなかで、業務や現場における活用の幅も着実に広がりつつあります。こうした潮流を踏まえ、日販テクシードはお客様の現場に即したAI活用をさらに推進し、価値創出へとつなげていくため、本AI Visionを策定いたしました。
■ AI Vision
ともに、拓く。
現場の当たり前を、AIで変えていく。
それが、私たちの使命です。
私たちは現場と向き合い、
技術を磨きながら信頼を積み重ねてきました。
AIの力と人の力を掛け合わせ、
お客様とともに、新しい価値の道を拓いていきます。
■AI Visionに込めた想い
本AI Visionには、以下の2つの意味を込めています。
・お客様やパートナーとともに、新しい価値を創出していくこと
・AIとともに、事業や技術の新たな可能性を開拓していくこと
日販テクシードは、AIの導入支援に加え、お客様の業務や現場に深く入り込み、継続的な改善と価値創出をともに実現してまいります。
■ AI Vision実現に向けた取り組み
本AI Visionの実現に向け、当社では以下の取り組みを推進してまいります。
・AIを前提とした業務プロセスの再設計・高度化
・社員一人ひとりのAI活用力の強化（全社的なリテラシー向上）
・お客様の現場に寄り添ったAI活用支援の強化
単なる効率化にとどまらず、生産性向上と新たな価値創出の両立を実現してまいります。
■ 今後の展望
日販テクシードは、本AI Visionのもと、AIの進化を確実に成果へとつなげることで、お客様の持続的な成長に貢献するとともに、社会全体の発展に寄与してまいります。
今後も、AIと人の力を融合させながら、新たな価値の創造に挑戦し続けてまいります。
【日販テクシード株式会社 会社概要】
代表者 ：代表取締役社長 藤澤 徹
所在地 ：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町オフィス棟4階
設立 ：1978年12月12日
URL ：https://techceed-inc.com
お問合せ ： https://techceed-inc.com/contact/form
配信元企業：日販テクシード株式会社
日販テクシードはこれまで、40年以上にわたりシステム運用・開発の現場に向き合い、既存の仕組みや業務に深く入り込みながら、実務に根ざした課題解決を積み重ねてまいりました。こうした現場理解を基盤に、AIを単なる技術としてではなく、業務の中で成果につなげる力として活かしていくことが重要だと考えています。
AI技術が急速に進化するなかで、業務や現場における活用の幅も着実に広がりつつあります。こうした潮流を踏まえ、日販テクシードはお客様の現場に即したAI活用をさらに推進し、価値創出へとつなげていくため、本AI Visionを策定いたしました。
■ AI Vision
ともに、拓く。
現場の当たり前を、AIで変えていく。
それが、私たちの使命です。
私たちは現場と向き合い、
技術を磨きながら信頼を積み重ねてきました。
AIの力と人の力を掛け合わせ、
お客様とともに、新しい価値の道を拓いていきます。
■AI Visionに込めた想い
本AI Visionには、以下の2つの意味を込めています。
・お客様やパートナーとともに、新しい価値を創出していくこと
・AIとともに、事業や技術の新たな可能性を開拓していくこと
日販テクシードは、AIの導入支援に加え、お客様の業務や現場に深く入り込み、継続的な改善と価値創出をともに実現してまいります。
■ AI Vision実現に向けた取り組み
本AI Visionの実現に向け、当社では以下の取り組みを推進してまいります。
・AIを前提とした業務プロセスの再設計・高度化
・社員一人ひとりのAI活用力の強化（全社的なリテラシー向上）
・お客様の現場に寄り添ったAI活用支援の強化
単なる効率化にとどまらず、生産性向上と新たな価値創出の両立を実現してまいります。
■ 今後の展望
日販テクシードは、本AI Visionのもと、AIの進化を確実に成果へとつなげることで、お客様の持続的な成長に貢献するとともに、社会全体の発展に寄与してまいります。
今後も、AIと人の力を融合させながら、新たな価値の創造に挑戦し続けてまいります。
【日販テクシード株式会社 会社概要】
代表者 ：代表取締役社長 藤澤 徹
所在地 ：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町オフィス棟4階
設立 ：1978年12月12日
URL ：https://techceed-inc.com
お問合せ ： https://techceed-inc.com/contact/form
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