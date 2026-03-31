「本を探す」から「答えに出合う」体験へ 本の要約サービス「flier」が「AIお悩み解決サーチ(β)」を法人向けに先行提供開始 ～4,200冊のビジネス知見をAIがコンシェルジュのように提案～
累計会員数130万人を突破した本の要約サービス「flier」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、AIが4,200冊のビジネス知見を解析し、ユーザーの悩みや課題に最適な一冊をマッチングする新機能「AIお悩み解決サーチ(β)」を3月31日より法人会員向けに提供開始いたします。
従来のキーワード検索では辿り着けなかった「意味や文脈」をAIが理解することで、多忙なビジネスパーソンが直面する課題に対し、最短ルートで解決のヒント（要約）へと導く、次世代の読書DXを推進します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345510/images/bodyimage1】
本の要約サービス「flier」は、出版社や著者から許諾を得た書籍を専門ライターと編集者が要約し、10分で読めるコンテンツとして配信するサービス。現在、要約数は4,200冊を超え、日々膨大な知見が蓄積されています。その一方で、従来の「書籍名・著者名」による検索では、ユーザが抱える「コミュニケーションが苦手」「部下の育成に悩んでいる」という曖昧な悩みや課題に対し、適切な書籍を提示しきれないという課題がありました。
そこで新機能「AIお悩み解決サーチ(β)」では、単なるキーワード一致を超えた「意味の横断検索」を実現。AIが「なぜこの本があなたの課題に効くのか」というパーソナライズされた推薦文を自動生成することで、書籍との出合いを劇的に最適化します。10分で読める要約を、さらに精度高く、さらに個々の課題へ届ける。ビジネスパーソンの意思決定を強力にバックアップします。
■ 「AIお悩み解決サーチ(β)」3つの革新性
「キーワード」から「文脈」へ。意味を理解する横断検索
単なる文字の一致ではなく、文章全体の意味をAIが捉える「ハイブリット検索」と「セマンティックランカー」を導入。ユーザーが入力した悩みと、要約内容を深く照らし合わせ、精度の高いマッチングを実現します。
AIが“あなた専用”の推薦文を自動生成
検索結果として書籍を表示するだけでなく、AIが「なぜこの本があなたの悩みに応えるのか」を個別に解説。推薦文をセットで提示することで、内容を深く理解する前の「選書」の手間を大幅に削減します。
※推薦文を作成する際に、書籍本文データの読み込みは行っておりません。また要約に関しては一時的にLLMを経由することもありますが、AIモデルの記憶や学習には使用されません。
ビジネスの意思決定を最短10分でサポート
最適な一冊をAIが見つけ、要約を10分で読む。このサイクルにより、現場で発生した課題に対し、その日のうちに信頼できる知見に基づいたアクションを起こすことが可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345510/images/bodyimage2】
■今後の展開
本機能はまず、導入企業各社の法人会員に向けてリリースいたします。実際の利用フィードバックをもとにさらなるアルゴリズムの改善を行い、将来的には個人会員向けへの展開も予定しています。
今後もフライヤーは、AI技術を積極的に取り入れ、ビジネスパーソンの「学び」を「課題解決」に直結させるプラットフォームとして、サービスの改善・拡大を続けてまいります。
本の要約サービス「flier」アプリのダウンロードはこちらから
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1022261165
従来のキーワード検索では辿り着けなかった「意味や文脈」をAIが理解することで、多忙なビジネスパーソンが直面する課題に対し、最短ルートで解決のヒント（要約）へと導く、次世代の読書DXを推進します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345510/images/bodyimage1】
本の要約サービス「flier」は、出版社や著者から許諾を得た書籍を専門ライターと編集者が要約し、10分で読めるコンテンツとして配信するサービス。現在、要約数は4,200冊を超え、日々膨大な知見が蓄積されています。その一方で、従来の「書籍名・著者名」による検索では、ユーザが抱える「コミュニケーションが苦手」「部下の育成に悩んでいる」という曖昧な悩みや課題に対し、適切な書籍を提示しきれないという課題がありました。
そこで新機能「AIお悩み解決サーチ(β)」では、単なるキーワード一致を超えた「意味の横断検索」を実現。AIが「なぜこの本があなたの課題に効くのか」というパーソナライズされた推薦文を自動生成することで、書籍との出合いを劇的に最適化します。10分で読める要約を、さらに精度高く、さらに個々の課題へ届ける。ビジネスパーソンの意思決定を強力にバックアップします。
■ 「AIお悩み解決サーチ(β)」3つの革新性
「キーワード」から「文脈」へ。意味を理解する横断検索
単なる文字の一致ではなく、文章全体の意味をAIが捉える「ハイブリット検索」と「セマンティックランカー」を導入。ユーザーが入力した悩みと、要約内容を深く照らし合わせ、精度の高いマッチングを実現します。
AIが“あなた専用”の推薦文を自動生成
検索結果として書籍を表示するだけでなく、AIが「なぜこの本があなたの悩みに応えるのか」を個別に解説。推薦文をセットで提示することで、内容を深く理解する前の「選書」の手間を大幅に削減します。
※推薦文を作成する際に、書籍本文データの読み込みは行っておりません。また要約に関しては一時的にLLMを経由することもありますが、AIモデルの記憶や学習には使用されません。
ビジネスの意思決定を最短10分でサポート
最適な一冊をAIが見つけ、要約を10分で読む。このサイクルにより、現場で発生した課題に対し、その日のうちに信頼できる知見に基づいたアクションを起こすことが可能になります。
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■今後の展開
本機能はまず、導入企業各社の法人会員に向けてリリースいたします。実際の利用フィードバックをもとにさらなるアルゴリズムの改善を行い、将来的には個人会員向けへの展開も予定しています。
今後もフライヤーは、AI技術を積極的に取り入れ、ビジネスパーソンの「学び」を「課題解決」に直結させるプラットフォームとして、サービスの改善・拡大を続けてまいります。
本の要約サービス「flier」アプリのダウンロードはこちらから
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