メカ好きオトナのホビー専門誌 HJ MECHANICS27 特集：機甲界ガリアン
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、メカ好きオトナのホビー専門誌「HJ MECHANICS27」を2026年3月31日（火）に全国書店にて発売いたします。
甦れ！ガリアン！！髙橋良輔監督の名作を、新旧プラキットで紹介！
1984年放送のサンライズリアルロボットアニメ『機甲界ガリアン』。
昨今ウェーブより1/72スケールのガリアン、プロマキスが、そして2025年12月からはMODEROIDシリーズの展開が開始された髙橋良輔監督の名作を、新旧プラキットで紹介していきます。
またOVA『鉄の紋章』より、鉄巨神と邪神兵のプラキット作例も掲載。古代アースト文明が生み出した人型兵器の魅力に改めて迫ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345524/images/bodyimage1】
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【商品情報】
HJメカニクス27 特集：機甲界ガリアン
●発売日?2026年3月31日(火)発売
●定価?2,530円（本体2,300円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4131-7
●JANコード?9784798641317
●雑誌コード：68166-18
●判型?A4変形
●発行元?ホビージャパン
●版権表記 :
(C) サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345524/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
甦れ！ガリアン！！髙橋良輔監督の名作を、新旧プラキットで紹介！
1984年放送のサンライズリアルロボットアニメ『機甲界ガリアン』。
昨今ウェーブより1/72スケールのガリアン、プロマキスが、そして2025年12月からはMODEROIDシリーズの展開が開始された髙橋良輔監督の名作を、新旧プラキットで紹介していきます。
またOVA『鉄の紋章』より、鉄巨神と邪神兵のプラキット作例も掲載。古代アースト文明が生み出した人型兵器の魅力に改めて迫ります。
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HJメカニクス27 特集：機甲界ガリアン
●発売日?2026年3月31日(火)発売
●定価?2,530円（本体2,300円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4131-7
●JANコード?9784798641317
●雑誌コード：68166-18
●判型?A4変形
●発行元?ホビージャパン
●版権表記 :
(C) サンライズ
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