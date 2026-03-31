「′80年代美少女フィギュア創世記」 2026年3月31日（火）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「'80年代美少女フィギュア創世記」を2026年3月31日（火）に全国書店にて発売いたします。
40～60代前半のプラモデル・フィギュア愛好向け創世記回顧録
1980 年代初頭、アニメ・漫画キャラクターの「フィギュア」というものが一般的ではなかった時代、伝説的なモデラー集団「OFF」を結成し、同人活動からやがて商業メディアに進出、現在のフィギュア市場の礎を築いた著者・秋山徹郎のフィギュアモデラーとしての自伝。
当時のオタク活動の実態、時代の雰囲気、80 年代の若者文化など、さまざまな懐かし要素に満ちた時代の証言は、同時代を生きたオタクたちを直撃するものであり、また、文化史的にも類例のない貴重な史料です。
当時のフィギュア作例など写真多数収録。また、巻末に「OFF」メンバーによる座談会を収録。（※本書の内容は、『HJ ヴィンテージ』の同名連載をもとに大幅に加筆したものとなります）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345488/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345488/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345488/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345488/images/bodyimage4】
【商品情報】
'80年代美少女フィギュア創世記
●発売日?2026年3月31日(火)発売
●定価?3,630円（本体3,300円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4094-5
●JANコード? 9784798640945
●判型?四六判
●発売元?ホビージャパン
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
40～60代前半のプラモデル・フィギュア愛好向け創世記回顧録
1980 年代初頭、アニメ・漫画キャラクターの「フィギュア」というものが一般的ではなかった時代、伝説的なモデラー集団「OFF」を結成し、同人活動からやがて商業メディアに進出、現在のフィギュア市場の礎を築いた著者・秋山徹郎のフィギュアモデラーとしての自伝。
当時のオタク活動の実態、時代の雰囲気、80 年代の若者文化など、さまざまな懐かし要素に満ちた時代の証言は、同時代を生きたオタクたちを直撃するものであり、また、文化史的にも類例のない貴重な史料です。
当時のフィギュア作例など写真多数収録。また、巻末に「OFF」メンバーによる座談会を収録。（※本書の内容は、『HJ ヴィンテージ』の同名連載をもとに大幅に加筆したものとなります）
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【商品情報】
'80年代美少女フィギュア創世記
●発売日?2026年3月31日(火)発売
●定価?3,630円（本体3,300円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4094-5
●JANコード? 9784798640945
●判型?四六判
●発売元?ホビージャパン
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配信元企業：株式会社ホビージャパン
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