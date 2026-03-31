メカ好きモデラーのための最前線マガジン Mech R（メックアール） #02では「ゾイド」を大特集！ 2026年3月31日（火）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、最新ロボット・メカのプラモデルを集約した今のモデラーのための専門誌「Mech R（メックアール） #02」を2026年3月31日（火）に全国書店にて発売いたします。
2026年春のゾイドアイテム最新情報が満載！
最新ロボット・メカのプラモデルを集約した今のモデラーのための専門誌「Mech R」。アニメ・映画・ゲームなどさまざまなメディアから発信されるロボットとそのプラモデルを、プロモデラーによる作例とともにご紹介します。
#2では、シリーズ開始から40周年を超えた今も「T-SPARK（タカラトミー）」や「ハイエンドマスターモデル（コトブキヤ）」から現在進行形で新商品が発売されている「ゾイド」を大特集！ 現在のプラキットとしてのゾイドの作り方・遊び方をフィーチャーします。またタカラトミー×コトブキヤのゾイド担当者座談会を実施。今だから言えるゾイドの裏話は必見です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345484/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345484/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345484/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345484/images/bodyimage4】
【商品情報】
Mech R #02 特集：ZOIDS
●発売日?2026年3月31日(火)発売
●定価?2,420円（本体2,200円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4097-6
●JANコード?9784798640976
●雑誌コード：68166-12
●判型?A4
●発行元?ホビージャパン
●版権表記 :
(C) ＴＯＭＹ ZOIDS is a trademark of ＴＯＭＹ Company,Ltd. and used under license.
(C) ＴＯＭＹ (C) ShoPro
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
2026年春のゾイドアイテム最新情報が満載！
最新ロボット・メカのプラモデルを集約した今のモデラーのための専門誌「Mech R」。アニメ・映画・ゲームなどさまざまなメディアから発信されるロボットとそのプラモデルを、プロモデラーによる作例とともにご紹介します。
#2では、シリーズ開始から40周年を超えた今も「T-SPARK（タカラトミー）」や「ハイエンドマスターモデル（コトブキヤ）」から現在進行形で新商品が発売されている「ゾイド」を大特集！ 現在のプラキットとしてのゾイドの作り方・遊び方をフィーチャーします。またタカラトミー×コトブキヤのゾイド担当者座談会を実施。今だから言えるゾイドの裏話は必見です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345484/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345484/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345484/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345484/images/bodyimage4】
【商品情報】
Mech R #02 特集：ZOIDS
●発売日?2026年3月31日(火)発売
●定価?2,420円（本体2,200円＋税10％）
●ISBNコード?978-4-7986-4097-6
●JANコード?9784798640976
●雑誌コード：68166-12
●判型?A4
●発行元?ホビージャパン
●版権表記 :
(C) ＴＯＭＹ ZOIDS is a trademark of ＴＯＭＹ Company,Ltd. and used under license.
(C) ＴＯＭＹ (C) ShoPro
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ