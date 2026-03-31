ガンプラカタログ特別編 ガンプラ45th 歴代アニメのガンダム集結！ 2026年3月31日（火）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「ガンプラカタログ特別編 ガンプラ45th 歴代アニメのガンダム集結！」を2026年3月31日（火）に全国書店にて発売いたします。
ガンプラ45周年記念特別弾！ 歴代ガンダム大集結！
販売されているガンプラを網羅した年一恒例のガンプラカタログ2026年版です。
今回はガンプラ誕生から45周年となったことを記念し、主要な映像作品に登場するガンダム系MSのガンプラをピックアップ。
PGからEGまでの主力ブランドの各キットを中心に紹介し、45年間に発売されてきたガンダムたちを 一挙にお見せします。
2025年に店頭・プレミアムバンダイで発売された全ガンプラ、ガンダムベース限定品の新作に加えて、コラムでは新開設されたバンダイホビーセンター施設レポート、LINKL PLANETへの特別インタビューも掲載。ガンプラ史のこれまでとこれからを網羅した1冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345476/images/bodyimage1】
【商品情報】
ガンプラカタログ特別編 ガンプラ45th 歴代アニメのガンダム集結！
●発売日?2026年3月31日(火)発売
●定価?3,630円（本体3,300円＋税10％）
●雑誌コード：68166-20
●ISBNコード? 978-4-7986-4136-2
●JANコード? 9784798641362
●判型?A4
●発行元?ホビージャパン
●版権表記 : (C)創通・サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
ガンプラ45周年記念特別弾！ 歴代ガンダム大集結！
販売されているガンプラを網羅した年一恒例のガンプラカタログ2026年版です。
今回はガンプラ誕生から45周年となったことを記念し、主要な映像作品に登場するガンダム系MSのガンプラをピックアップ。
PGからEGまでの主力ブランドの各キットを中心に紹介し、45年間に発売されてきたガンダムたちを 一挙にお見せします。
2025年に店頭・プレミアムバンダイで発売された全ガンプラ、ガンダムベース限定品の新作に加えて、コラムでは新開設されたバンダイホビーセンター施設レポート、LINKL PLANETへの特別インタビューも掲載。ガンプラ史のこれまでとこれからを網羅した1冊です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345476/images/bodyimage1】
【商品情報】
ガンプラカタログ特別編 ガンプラ45th 歴代アニメのガンダム集結！
●発売日?2026年3月31日(火)発売
●定価?3,630円（本体3,300円＋税10％）
●雑誌コード：68166-20
●ISBNコード? 978-4-7986-4136-2
●JANコード? 9784798641362
●判型?A4
●発行元?ホビージャパン
●版権表記 : (C)創通・サンライズ
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