レック株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：青木 光男)は、ベビー＆キッズブランド『Lec.Be(レックビー)』より、まるでタオルみたいに厚手・大判な「素肌すこやか宣言 タオル級厚手大判手口ふき」を2026年3月より発売いたしました。





素肌すこやか宣言 タオル級厚手大判手口ふき





【開発の背景】

食事やおやつのシーンでは、手や口だけでなく周囲の汚れまで拭き取ろうとすると、「一度の食事で何枚も使ってしまう」という声が多く聞かれます。実際、食事中の食べこぼし汚れは範囲が広く、拭いている途中のママ・パパの手など、次々と拭く必要があり、想像以上に枚数を消費してしまうものです。さらに、薄手のシートは使用中にヨレやすく、拭き直しが増えることで時間も手間もかかるという課題がありました。

そこで、まるでタオルのように1枚で広範囲をしっかり拭けるサイズ感と、ヨレにくく安心して使える厚みを追求。何枚も取り替える煩わしさを解消し、これ1枚で食後の片づけまで済ませられるため、無駄なシート消費を抑え、育児の時短にもつながる手口ふきとして「タオル級厚手大判手口ふき」を開発しました。





幼児の食事シーン





【使用シーン】





使用シーン





【製品特長】

・1枚でしっかり拭き取れる「超大判」サイズ

一般的な手口ふきよりもサイズが大きく(約2倍※)、顔や手はもちろん、食事中の広範囲な食べこぼし汚れまで、1枚でしっかりカバーできます。

※当社従来品比





1枚でしっかり拭き取れる「超大判」サイズ





・タオルみたいな「超厚手」シート

厚みのあるエンボスシートが汚れをキャッチ。ゴシゴシこすらなくてもスムーズに拭き取れ、使用中のヨレによるストレスも防ぎます。





タオルみたいな「超厚手」シート





・新技術“プロテクトヴェール処方”

赤ちゃんの未熟な肌環境を考え、刺激となる汚れを「負担を抑えて」拭き取り、「うるおい」で包み込んで守る新処方です。食べこぼしなどのベタつく汚れも、素早くなじませて落とします。





新技術 「プロテクトヴェール処方」





・6つの無添加

パラベン、PG*4、IPBC*5、アルコール、香料、着色料 無添加。





・赤ちゃんの肌と同じ弱酸性

敏感肌パッチテスト済み*6





*4 プロピレングリコール

*5 ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル

*6 すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。









【発売日】

2026年3月中旬より順次発売開始









【製品概要】

・品名 ：SHタオル級厚手大判手口ふき

・容量 ：20枚入(10枚入×2パック)

・原産国：日本

・価格 ：オープン









【レック公式オンラインページ】

https://www.lec-online.com/c/01babywipes/4560319053464









【Lec.Be(レックビー)とは】

赤ちゃんはもちろんママ・パパの成長の段階によって、求められる商品や情報は次々と変化していくもの。しかし現代社会においては商品や情報が大量にあふれています。

不安で、特別に自分の自由を制限してしまいがちな育児というフィールドで、今、日本中のママとパパの気持ちを、少しでも軽くしたい。少しでも生活が楽しくあってほしい。そんな気持ちから、レックビーは生まれました。

「じゆうに、たのしく、おおきくなろう。」をコンセプトに、レックビーは赤ちゃん、ママやパパに寄り添い、より自由な子育てをサポートするブランドとして、ともに成長していきます。





■ブランドサイト： https://lecbe.jp/









【会社概要】

社名 ： レック株式会社

本社所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー8F

代表取締役： 青木 光男

設立 ： 1983年3月

事業内容 ： 日用品の企画・製造・販売

HP ： https://www.lecinc.co.jp/









【お問い合わせ窓口】

レック株式会社 お客様コールセンター 03-3527-2650





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